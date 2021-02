De makers van The Salisbury Poisoning kiezen voor het kleinere, menselijke verhaal

Stuiptrekkend en met schuim rond de lippen worden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia op 4 maart 2018 op een bankje in het stadsparkje van Salisbury aangetroffen. Ze zijn vergiftigd met het uiterst dodelijke novitsjok. Skripal was een voormalig Russisch spion die als dubbelagent voor de Britten had gewerkt en twee Russische GROe-agenten hadden enkele uren eerder het zenuwgif op de deurklink van zijn huis in Salisbury gesprayd.

Een brutale daad op Britse bodem veroordeelde de Britse premier Theresa May het direct, een beschuldigende vinger richting het Kremlin. De internationale verhoudingen stonden op scherp en de wereldwijde media berichtte wekenlang ademloos over de gifaanval.

May, de Russen, ze komen amper aan bod in The Salisbury Poisonings, een miniserie van de BBC over de novitsjokvergiftiging. In vier delen richt het de blik niet op de spionnen, maar op de ‘gewone’ mensen in Salisbury. Zij die achterbleven in een stad waar een parkbankje of brugleuning plots besmet en dus levensgevaarlijk kon zijn.

De onbetwiste held van de miniserie is Tracy Daszkiewicz (gespeeld door Anne-Marie Duff), het hoofd van de lokale afdeling van volksgezondheid. Aan haar de zenuwslopende taak om te achterhalen waar de Skripals – die onwetend een middagje door Salisbury hadden geslenterd - zijn geweest en wie ze hebben blootgesteld aan de novitsjok.

De serie vertelt daarnaast de verhalen van de onbedoelde slachtoffers van de aanval en hun families. Politieagent Nick Bailey (Rafe Spall) die vergiftigd wordt tijdens de huiszoeking van de Skripal-woning en daar jaren later nog last van heeft. En Dawn Sturgess (MyAnna Buring) wiens vriend Charlie maanden na de aanslag op de Skripals een door de GROe-agenten achteloos weggegooid parfumflaconnetje vol novitsjok vindt in een afvalcontainer.

Sturgess is het enige dodelijke slachtoffer van de aanslag en ze werd door de Britse tabloids destijds onterecht weggezet als verslaafd en dakloos. The Salisbury Poisonings maakt een volledig mens van haar.

The Salisbury Poisoning had heel makkelijk een standaard spionnendrama vol actie en politiek kunnen worden. Maar de makers kozen voor het kleinere, menselijke verhaal. Het resultaat is een serie die je niet snel loslaat.

Miniserie The Salisbury Poisonings BBC First vanaf 17 februari om 22.00 uur ●●●●●

