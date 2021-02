‘De kern van goed schuldenbeheer is economische groei’

Ergens in de verte wordt de vuurtoren zichtbaar, maar wanneer die bereikt wordt en hoeveel brandstof nog nodig is? Terwijl de vaccinatiecampagnes in Europa heel voorzichtig op gang komen, houdt de onzekerheid over het economisch herstel in de EU aan. En dus sturen kapiteins nog altijd in de mist, bij het samenstellen van steunpakketten om de economie op de been te houden en sectoren voor faillissementen te behoeden.

Maandag en dinsdag overlegden Europese ministers van Financiën virtueel over de economische situatie en vooruitzichten voor de komende tijd. En de koers is volgens Paschal Donohoe voorlopig duidelijk: ruimhartige steun voor de economie en nauwe Europese afstemming bij de volgende stappen. „In alle landen zie je werktijdverkortingsprogramma’s of steunpakketten voor allerlei verschillende onderdelen van de economie. We moeten kijken of we van elkaar kunnen leren als we bepalen hoe we daarmee verder gaan in 2021”, zegt de Ierse minister dinsdag in een virtueel interview met een groepje Europese journalisten.

Donohoe leidt sinds juli vorig jaar de Eurogroep, het beraad van de Financiënministers van de eurozone. Zijn collega’s heeft hij sinds zijn nieuwe positie pas één keer fysiek gezien. De discussies waarvoor men staat zijn niettemin groot en gevoelig: de komende maanden moet worden besloten hoelang de Europese begrotingsregels nog opgeschort blijven – en of ze niet helemaal op de schop moeten. Dat de normen (een maximum begrotingstekort van 3 procent, en een staatschuld van 60 procent van het bbp) ook volgend jaar niet zullen gelden lijkt al haast zeker. Maar daarop vooruitlopen wil Donohoe nu nog niet. Met zachte, haast zangerige stem, benadrukt hij vooral hoe groot de overeenstemming in de EU nog altijd is voor het ruimhartige begrotingsbeleid. Tijdens een overleg over de situatie in de private sector was iedereen het maandag over twee dingen eens, zegt Donohoe. „Allereerst dat de omvangrijke economische steun een positieve rol heeft gespeeld in het voorkomen van faillissementen. En ten tweede dat de levensvatbaarheid van bedrijven en de financiële druk op banken die kan ontstaan, een belangrijke factor is als we later dit jaar een besluit moeten nemen over hoe verder.”

Gevraagd naar die discussie over de begrotingsregels zucht Donohoe eerst diep. „Het hangt af van de situatie in het tweede kwartaal. Let wel: waar we op dit moment staan, 16 februari, is heel anders dan waar we afgelopen november dachten dan te zijn. De Europese Commissie kan straks een betere beoordeling geven van de impact van de huidige lockdowns, gecombineerd met een update over de vaccinatieprogramma’s. Je zag in hun laatste rapport bijvoorbeeld dat de impact van de lockdowns in het laatste kwartaal van vorig jaar minder heftig was dan in het tweede kwartaal. We moeten kijken of we patronen zien in dat soort economische trends die ons kunnen helpen met het besluit.”

Ondertussen broeit ook een bredere discussie over het aanpassen van de begrotingsregels, die verouderd en onwerkbaar zouden zijn. Hoe kijkt u daarnaar?

„Dat is allereerst aan de Commissie, die op dit moment bekijkt wat de opties zijn. Ik wil dat de Eurogroep zich op iets anders richt. En dat is verder praten over waar we het in de kern over eens zijn: dat er een noodzaak is om onze economieën te ondersteunen en dat de maatregelen van vorig jaar hebben gewerkt om grotere schade te voorkomen. Als wij ons richten op de vraag wat goed begrotingsbeleid is om onze economieën te helpen, verwacht ik dat die discussie een belangrijk ingrediënt zal zijn voor het besluit van de Commissie.”

Schuldenniveaus namen de afgelopen tijd fors toe. Moet de Eurogroep niet nu al werken aan een plan om die terug te brengen?

„We begrijpen allemaal heel goed dat overheidsschulden weer moeten dalen in de komende jaren. Maar de focus is nu echt hoe we de economie kunnen ondersteunen, want zonder deze maatregelen zou de schade nog groter zijn. De kern van goed schuldenbeheer is economische groei. En deze maatregelen moet je dus zien als investeringen om die groei mogelijk te maken in de komende periode.”

Er is binnen Europa een blijvend risico voor te grote verschillen tussen de economische situatie in verschillende landen. Maakt u zich zorgen over de terugkeer van de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa, zoals in de vorige crisis?

„Als antwoord op die vraag zou ik graag, met alle respect, nog eens benadrukken dat we het in de EU eens zijn geworden over een ruimhartige economische steunbeleid, over de opschorting van de begrotingsregels én dat we een akkoord hebben bereikt over een grootschalig herstelfonds. Dat toont allemaal dat er overeenstemming is over een nieuwe aanpak om met de gevolgen van deze crisis om te gaan. Laten we dat niet voor lief nemen, want het is een belangrijke politieke prestatie.”

In haar economische voorspelling gaat de Europese Commissie uit van haar eigen doel om einde zomer 70 procent van de Europese bevolking gevaccineerd te hebben. Dat lijkt bijzonder ambitieus. Vreest u niet dat dat sowieso onhaalbaar is?

„Het doel van 70 procent is veeleisend, maar ik denk dat dat ook mag, als je weet hoe belangrijk het vaccinatieprogramma is voor het herstel van onze gezondheid én economie. Door de inspanningen van de Europese Commissie en de innovatie die eraan komt bij veel bedrijven zal de levering van vaccins in het tweede kwartaal gaan toenemen. Dus ja, het is een hoog doel, maar dat moet ook: ik steun de Europese Commissie daarin volledig.”

Paschal Donohoe Paschal Donohoe (1974) is sinds juli vorig jaar voorzitter van de Eurogroep, het maandelijkse overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden. De christen-democratische Ier is sinds 2014 minister, eerst van Verkeer en sinds 2017 van Financiën.