De Europese Commissie maakt een U-bocht om het goedkeuren van vaccins te versnellen

Onder grote publieke en politieke druk gooit de Europese Commissie zijn vaccinstrategie stevig om. Woensdag stelde voorzitter Ursula von der Leyen een aantal wijzigingen voor die recht indruisen tegen de huidige Europese aanpak van de aankoop en goedkeuring van coronavaccins. De koerswijziging komt na weken van toenemende kritiek op de Europese vaccinstrategie, waarin ook Von der Leyen zelf onder vuur kwam te liggen. Maar de bocht contrasteert daarmee des te pijnlijker met een paar pijlers van die gezamenlijke aanpak - die door Brussel trots als een Europees succes werden beschouwd.

Om vaccins in de toekomst sneller beschikbaar te maken, stelt de Commissie voor de goedkeuringsprocedures te versnellen. In eerste instantie om bestaande coronavaccins makkelijker aan te passen bij virusmutaties. Maar daarnaast oppert Brussel ook een ‘nieuwe noodvergunning’ voor nieuwe vaccins, waarbij de aansprakelijkheid voor eventuele ernstige bijwerkingen door lidstaten gedeeld zou worden.

Flirten met noodtoelating

Onder grote druk kiest de Commissie daarmee nu voor de ‘noodroute’ die ze tot voor kort in andere landen juist bekritiseerde. Vanuit Brussel en de Europese hoofdsteden klonk steeds dat de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weliswaar langer duurde, maar dat die aanpak uiteindelijk wel de beste was. Om vaccinscepsis te dempen én fabrikanten aansprakelijk te kunnen houden, verdedigde de EU keer op keer haar ‘grondiger’ procedure. Maar nu in de praktijk is gebleken dat landen door een snelle goedkeuring schaarse vaccins naar zich toe kunnen trekken, flirt ook de EU met een noodtoelating.

Ook de financiële kant van de vaccinstrategie gaat op de schop. Bij de aankoop van vaccins legden lidstaten vorig jaar een vastgesteld bedrag in. De EU constateerde tot voor kort met enige trots dat ze er door goed te onderhandelen in geslaagd was de vaccins tegen lagere kosten dan anderen in te kopen. Grote, op aandeelhouders gerichte farmaciebedrijven die toch al onder vuur lagen vanwege hoge medicijnprijzen, wilde Brussel ook liever niet bedelven onder het geld.

Nu gaat de geldkraan juist fors open. Om zeker te stellen dat Europese burgers niet nog eens verstoken zijn van vaccins, krijgen fabrikanten veel meer geld vooruit betaald om alvast vooruit te produceren (nog voordat een vaccin is goedgekeurd voor gebruik). Dat geldt zowel voor reeds bestaande vaccins die aangepast moeten worden, als voor compleet nieuwe vaccins.

Dat vooruit financieren doet de commissie om het financiële risico weg te nemen bij de farmaceuten, die productielijnen bij moeten bouwen om vooruit te produceren, zonder dat ze weten of hun vaccin wel werkt.

De Commissie deed het voorheen lang niet zo kwistig als nu. Eurocommissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides zei woensdag dat hiervoor „alle financiering die nodig is” wordt aangewend. Een echo van de fameuze woorden die voormalig ECB-baas Mario Draghi ooit uitsprak om de rust of de financiële markten te herstellen tijdens de Europese schuldencrisis.

De Commissie lijkt wel geleerd te hebben van vorige fouten. Extra geld krijgen farmaceuten alleen als ze met een „gedetailleerd en geloofwaardig” plan komen dat ze genoeg, en vooral op tijd, vaccins kunnen produceren. Het venijnige conflict tussen de Commissie en vaccinontwikkelaar AstraZeneca eerder draaide precies hierom. AstraZeneca moest door productieproblemen zijn beloofde leveranties tot ontzetting van de EU onverwachts met meer dan de helft verlagen. Von der Leyen moest later erkennen dat ze te goed van vertrouwen was als het ging om de beloftes van de farmaceuten. Dat wil ze niet nog eens laten gebeuren. Zonder zo’n plan geen contract, aldus de Commissie. „Vanwege de geleerde lessen.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau was woensdagmiddag nog niet in staat om te zeggen wat het van het nieuwe noodinstrument vindt. Eerder verdedigde het zijn eigen formele goedkeuringsprocedure even fel als de Commissie.

Het nieuwe actieplan moet de Europese bestrijding van de pandemie bijsturen en versterken. Maar dat de strategie zo wordt omgegooid, toont vooral ook de nervositeit over trage vaccincampagnes - eerder al geïllustreerd door een haastig Europees exportverbod. Dat EU-landen vooralsnog achterlopen bij landen als Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voedt frustratie. Vooral vanuit Duitsland kwam Brussel onder vuur te liggen, kritiek waarvoor Von der Leyen als Duitse niet ongevoelig is.

Resultaat van de nieuwe strategie zal pas op de middenlange termijn zichtbaar worden. Als klap op de vuurpijl kondigde de Commissie woensdag ook de extra aankoop van Moderna-vaccins aan. Maar ook die doses zullen pas op z’n vroegst eind dit jaar arriveren.