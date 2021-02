De ‘duimregel’ van Slob verlaagt het niveau en voedt slachtoffergevoel

Afgelopen vrijdag kwam minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) met de zogenaamde ‘duimregel’. Dit houdt in dat iedere leerling op zijn eindexamen één vak mag wegstrepen en dan toch kan slagen. De bedoeling is om leerlingen meer ademruimte te geven na een roerig jaar.

Helaas schiet deze regel zijn doel voorbij en zal de regel een devaluatie van het diploma betekenen.

Dick Salfischberger is afdelingsleider (5 havo) en docent geschiedenis.

Er bestaat een veelvoorkomend natuurprofiel waarin de leerling Engels, Nederlands, wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie, als eindexamenvakken heeft.

In dit voorbeeld heeft de leerling na het eindexamen afgerond een 5 voor wiskunde, een 4 voor natuurkunde en uiteindelijk een 5 voor scheikunde. Voor de rest van de vakken heeft de leerling een 6 en met de schoolexamenvakken heeft de leerling voldoende compensatie. Het cijfer 5 is afgerond en mag dus zelfs een 4.5 zijn, ditzelfde geldt voor de 4 van natuurkunde, dat mag een 3.5 zijn. Op de onvoldoende voor scheikunde mag de leerling zijn duim leggen om vervolgens alsnog te slagen.

Dit is slechts een voorbeeld, maar er bestaan slechtere lijsten. Geen enkele leerling kan later met deze regeling met goed fatsoen zeggen dat hij vroeger een natuurprofiel goed heeft afgerond en zijn diploma heeft gehaald.

Zeer minimaal

Los van het feit dat deze cijferlijst in dit voorbeeld zeer minimaal is, is ook de manier van benaderen van de huidige leerlingen belangrijk. Zijn de leerlingen slachtoffer van de coronapandemie? Jazeker, net als miljoenen andere Nederlanders. Daarmee staan we weer op gelijke voet en moet iedereen uiteindelijk over die hobbel, noem het een berg, zien te komen.

De vraag is: zien we het glas als halfleeg of halfvol? Zien we de leerlingen als slachtoffers of als uiteindelijke overwinnaars? Laat leerlingen zien dat het leven vol met obstakels zit en dat je die zelf, en samen met je directe omgeving, zult moeten overwinnen.

Veel scholen bieden op allerlei manieren extra lessen aan om de leerlingen bij te spijkeren. Het behalen van je diploma in deze rare tijden, dat is de grote overwinning en daar zou de nadruk op moeten liggen. Het behalen van het diploma wordt dan ook meer een trofee in plaats van een stuk papier dat behaald dient te worden.

Te laag niveau

Verschillende hogescholen gaven aan dat door het schrappen van de examens vorig jaar er een substantieel deel van de leerlingen op de hogescholen nu een te laag niveau heeft. Deze nieuwe oplossing lijkt hetzelfde te doen; opnieuw grote hoeveelheden leerlingen laten slagen onder het mom van maatwerk leveren. Deze regeling is het oprekken van de grenzen zodat bijna iedere leerling hierbinnen valt en dus uiteindelijk slaagt.

Helaas heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) al aangegeven deze nieuwe maatregel, naast het spreiden van de eindexamens, niet voldoende te vinden. Veel scholieren geven aan dat ze het oneerlijk vinden dat het examen vorig jaar snel werd geschrapt en dat het dit jaar, met slechtere voorbereidingen, ook zou moeten.

Dit diploma wordt gedevalueerd door de minister Slob. De lat wordt lager gelegd als het tegenzit, dit schept een precedent voor als het later in het leven een keer tegenzit: „Het zit tegen, de overheid dient mij te helpen.” De leerlingen van dit jaar kijken naar de leerlingen van vorig jaar en geven aan dezelfde regeling te willen. De eindexamenleerlingen van volgend jaar (2022) zullen wijzen op het feit dat ook zij achterstanden hebben, gaan we het eindexamen daar ook weer voor aanpassen? Het is te hopen dat de leerlingen zo snel mogelijk weer op de ‘normale’ manier les kunnen krijgen, waar nodig stof kunnen inhalen, maar bovenal voor zichzelf het doel stellen om dit jaar met niet meer dan twee vijven te slagen.