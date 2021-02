De avondklok is niet alleen een ‘juridische kwestie’

Toen ik gisteravond met mijn jongste naar de eerste coronakinderpersconferentie van het NOS Jeugdjournaal keek, mocht ook Ninthe (12 jaar) een vraag stellen. Ze vroeg demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hoe hij met „negatieve reacties” omgaat. Je kunt je er maar beter niet te veel van aantrekken als het „hele lelijke reacties” zijn, reageerde De Jonge. Veel mensen „bedoelen het niet heel persoonlijk, maar die zijn eigenlijk heel ongelukkig met hun eigen leven”, dacht hij te weten. „Dat gaat dan eigenlijk niet echt over mij. Dat gaat dan eigenlijk meer over die mensen zelf natuurlijk.”

Coen Simon is filosoof en hoofdredacteur van Filosofie Magazine.

De stoïsche levenskunst van de minister deed me sterk denken aan de reactie van zijn demissionaire eindverantwoordelijke premier Mark Rutte (VVD) die middag, op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, dat de avondklok als maatregel op verkeerde rechtsgronden genomen is en daarom per direct moest worden opgeheven. Ook daar moest het kabinet maar niet te veel van aantrekken. Dat ging natuurlijk niet echt over die avondklok, maar over de „juridische basis” ervan. „We hebben te maken met een juridische tegenvaller: dat een bepaalde maatregel die we hebben genomen, dat die juridisch ter discussie staat”, aldus de premier.

Niet louter een juridische kwestie

Door de nadruk te leggen op het ‘juridische’, zouden we de indruk kunnen krijgen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter niet over de inhoud en de maatschappelijke gevolgen van de maatregel gaat. Dat geldt ook voor het onmiddellijke voornemen van het kabinet om snel een nieuwe juridische constructie voor de avondklok te bedenken. Als na het hoger beroep de avondklok niet langer op basis van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) mag worden gehandhaafd, hoopt het kabinet een noodwet langs de Kamers te hebben gekregen zodat vrijdag de maatregel onveranderd gehandhaafd kan worden. „Ten overvloede”, wat Rutte betreft, omdat het, nogmaals, alleen om een „technisch juridische” kwestie draait.

Maar de kwestie is natuurlijk niet louter procedureel. Want zowel de besluitvorming als de proportionaliteit en de noodzaak van de maatregel werden door de uitspraak van de rechter ter discussie gesteld. En als een vrijheidsbeperkende maatregel zonder zorgvuldige besluitvorming en zonder aangetoonde noodzaak aan de burger wordt opgelegd is de kwestie geen juridische, maar een maatschappelijke en democratische tegenvaller.

„De avondklok is een middel”, probeerde Rutte de tegenvaller weg te masseren. „En het doel is om het virus, het coronavirus, om dat zo veel mogelijk onder controle te houden. Zodat we straks al onze vrijheden weer terugkrijgen, maar dan wel op een veilige manier.”

Maar de echte noot die gekraakt moet worden is natuurlijk of het middel niet erger is dan de kwaal. Dat zou ter discussie moeten staan in het kabinet, in het Outbreak Management Team, in de Kamer, en niet te vergeten in talkshows. En niet alleen voor deze maatregel – want waarom zou de avondklok eigenlijk de ingrijpendste van alle maatregelen zijn, en niet bijvoorbeeld de scholensluiting?

Eendimensionale aanpak

Dat is wat er wringt aan het kabinetsbeleid van de afgelopen elf maanden. Het heeft een eendimensionale opvatting van ‘veiligheid’. Behalve dat de wetenschappelijk adviseurs van het OMT zelfs epidemiologisch de noodzaak van de avondklok niet overtuigender kunnen aantonen dan „we kunnen, denk ik, met zekerheid zeggen dat-ie een bijdrage heeft” (arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten dinsdagavond in Nieuwsuur), wordt er onder noodzaak alleen verstaan: de noodzaak voor „de bestrijding van het virus”. Alle argumenten vóór de avondklok zijn alleen vanuit virologisch perspectief gevoerd.

En zo kan het dan ook, dat we aan het einde van een staatsrechtelijk enerverende dag moeten toekijken hoe aan de talkshowtafel van Op1 opnieuw een viroloog en een antivaxer elkaar in de haren vliegen.

Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid die de rechtszaak tegen de avondklok aanspande, maakt zich zorgen om het vaccinatiebeleid omdat het volgens hem strikt genomen geen vaccin is.

Emeritus hoogleraar virologie Ab Osterhaus noemt het „een kwestie van definitie”. Zichtbaar geërgerd wuift hij de bezwaren van Engel weg. „Dit zijn vaccins”, aldus Osterhaus, „en het zijn geen experimenten op de bevolking.”

Ik hoop dat de ingreep van de rechterlijke macht in de coronacrisis de uitvoerende en de wetgevende macht de ogen opent over de eendimensionale crisisaanpak. De bestrijding van de pandemie is niet een strijd van de wetenschap tegen de wappies, die „eigenlijk heel ongelukkig met hun eigen leven” zijn. Ik roep de volksvertegenwoordiging op de komende dagen te gebruiken de grote vragen van deze tijd niet langer te reduceren tot juridische kwesties of kwesties van definitie, maar tot een kwestie van maatschappelijk belang.