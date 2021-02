Cruciale fase voor Europees herstel: hoe gaan lidstaten de coronamiljarden investeren?

Waterstofprojecten, zonneparken, 5G-netwerken en nieuwe spoorverbindingen - ambitieuze plannen druppelen deze dagen in Brussel binnen. Een vloedgolf aan Europees herstelgeld is aanstaande en de eerste deining begint voelbaar te worden.

Vorig jaar kwamen EU-lidstaten een massaal fonds van 750 miljard euro overeen, waarvan een belangrijk deel (312,5 miljard) in rechtstreekse subsidies naar de lidstaten vloeit. Het geld is bedoeld als investeringsinjectie, om de economie na de pandemie weer op gang te helpen. Denk aan projecten voor infrastructuur, digitalisering of duurzame energie. Lidstaten moeten daarvoor meer doen dan achteraf een factuurtje indienen. Kern van de afspraken is dat de fondsen zijn gekoppeld aan een hervormingsagenda. Elk land moet daarom voorafgaand in detail uitleggen hoe ze het geld gaan gebruiken om lang bestaande ‘kwetsbaarheden’ in de eigen economie aan te pakken.

Vanaf deze week kunnen de definitieve ‘herstelplannen’ naar Brussel gestuurd worden. En dus breekt nu een cruciale fase aan, waarin de fundering wordt gelegd van de opknapbeurt die Europa er na de pandemie weer bovenop moet helpen. De orders vanuit Brussel zijn duidelijk: ten minste 37 procent van het geld moet naar de klimaattransitie gaan, 20 procent naar digitale ontwikkeling. Voor elk land ligt er daarnaast een pakket huiswerk met aanbevolen hervormingen klaar.

Drie manieren waarop het Herstelfonds nu al invloed uitoefent.

1. How to spend it

Van alle redenen waarom Italiaanse regeringen de afgelopen jaren vielen was dit toch een bijzondere: de beschikbaarheid van miljarden aan Europees geld. Eind januari leidde een conflict over het plan voor de circa 70 miljard die het land tegemoetziet tot een coalitiebreuk. Een nieuwe regering onder leiding van oud voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi moet het plan nu gaan afronden.

Ook in Spanje leidde het herstelplan tot politieke onrust. De sociaal-democratische partij van premier Pedro Sánchez moest een omstreden verbond sluiten met de extreemrechtse partij Vox om een meerderheid voor zijn plan te vinden.

Vreemd zijn de discussies niet. De plannen die overheden nu in sneltreinvaart opstellen liggen politiek gevoelig. Ze moeten kiezen waarin grote sommen geld geïnvesteerd worden, maar vooral bepalen hoe ze hervormingen die vaak lang vooruit geschoven zijn nu wel daadwerkelijk gaan doorvoeren. Dat gaat om netelige kwesties als de arbeidsmarkt, pensioenstelsels of overheidsbureaucratie.

Vooral Nederland drukte in de onderhandelingen vorig jaar fel op die harde hervormingseisen en de Europese Commissie heeft die taak serieus opgepakt. De gesprekken die op dit moment tussen lidstaten en Brussel lopen, zijn dan ook intensief en behandelen tot op detailniveau wat lidstaten van plan zijn. „Dit is precies wat we wilden”, erkent een Nederlandse diplomaat.

In Brussel geldt het Spaanse plan al als goed voorbeeld. De exacte details worden later bekend, maar duidelijk is wel dat Spanje van plan is de wildgroei aan flexibele arbeidsconstructies aan te pakken en – controversieel – zijn pensioenstelsel te hervormen.

In andere landen komt discussie nog niet of nauwelijks van de grond. In Nederland, bijvoorbeeld. Het kabinet besloot in november vorig jaar al om de indiening van een plan voor de 6 miljard waarop Nederland kan rekenen over de formatie heen te tillen. Niet in de laatste plaats omdat dat alleen kan als er ook stevig wordt hervormd. Nederland zou dan aan de slag moeten met de hypotheekrenteaftrek, de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt of het internationaal bekritiseerde belastingregime. Stuk voor stuk politiek zeer gevoelige zaken waarover een kabinet op weg naar de uitgang moeilijk kan beslissen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken wordt er „op ambtelijk niveau” al wel gekeken naar projecten die Nederland uit het Herstelfonds zou kunnen financieren, maar zal de definitieve lijst pas na de formatie komen. Nederland loopt geen geld mis, maar krijgt het dan alleen later. Dat is ook geen probleem, omdat Nederland niet zo krap bij kas zit als andere EU-landen, die daardoor grotere haast hebben.

Ook in Frankrijk blijft een publiek debat grotendeels uit, net als in Duitsland, waar de Bundestag vooralsnog niet bij het plan betrokken wordt. Zorgelijk, vindt Valentin Kreilinger, die als postdoc verbonden is aan de Luiss-universiteit in Rome, en de discussies over het Herstelfonds nauw volgt. „Het gaat om gigantische politieke keuzes en er gaat veel geld in om. Lidstaten hebben bovendien best veel ruimte om zelf keuzes te maken. Maar die discussie is op veel plekken niet zichtbaar genoeg.” Het weerklinkt in de oproep in een persbriefing van de Duitse Europarlementariër Damian Boeselager (Volt), die meeonderhandelde over de voorwaarden van het fonds. „Duitsland zou van Italië moeten leren dat de verdeling van geld en het opstellen van hervormingen een uiterst politieke kwestie is en aan parlementair toezicht onderworpen moet worden.”

2. Iedereen moet in de spiegel kijken

Duidelijk is al wel: de verplichte hervormingen zijn voor niemand een feestje. Onlangs lekte al uit dat de Commissie erg kritisch is op het Duitse plan, dat te weinig in zou gaan op het hervormen van het pensioenstelsel. Hongarije kreeg te horen dat aanbestedingsregels moeten worden aangescherpt, om fraude te voorkomen.

Ook over Frankrijk zijn zorgen. De regering worstelt al jaren met arbeidsmarkthervormingen, en in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar zal een nieuwe discussie daarover niet makkelijk zijn. Dat juist de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire onlangs openlijk klaagde dat het de procedure rond de fondsen te traag verloopt, wordt in Brussel vooral in dit licht gezien. „Dit is geen bureaucratie, dit proces is gewoon ingewikkeld”, aldus een EU-ambtenaar.

„Het interessante is dat we eigenlijk een omgekeerde wereld zien van wat iedereen verwacht”, zegt Lucas Guttenberg, econoom bij de denktank Jacques Delors Centre. „Je ziet dat Italië en Spanje veel energie steken in hun plannen, terwijl Duitsland en Frankrijk erachteraan hobbelen. Het laat een duidelijk verschil zien tussen landen die eraan gewend zijn dat er vanuit Europa nauw op hen wordt gelet, tegenover landen die zich weinig van anderen hoefden aan te trekken.” Een EU-ambtenaar: „Het is altijd makkelijker aan te geven wat anderen moeten doen, dan om zelf in de spiegel te kijken.”

Mooie plannen betekenen natuurlijk niet automatisch dat de hervormingen die vaak al jarenlang worden aanbevolen nu wel worden uitgevoerd. Een blik op de Griekse plannen toont vooral een nieuwe poging de winstgevendheid van zijn exportsector te verhogen. Italië wil een zoveelste poging doen de overheidsbureaucratie te verminderen en het ondernemingsrecht te vereenvoudigen.

Cynici zien in de herstelplannen talloze nieuwe teleurstellingen ingebakken. Maar vanuit Brussel wordt benadrukt dat een heel nieuw systeem van controle en monitoring de uitwerking goed in de gaten zal houden. Pas als een lidstaat een bepaalde ‘mijlpaal’ heeft bereikt, wordt een volgende tranche van het geld overgemaakt.

„De aanbevelingen voor hervormingen van de Europese Commissie waren jaarlijks een ritueel”, Guttenberg. „Landen namen er netjes notie van en stopten ze vervolgens in een la. Maar nu gaat er ook nationaal druk ontstaan de plannen uit te voeren, want als de Europese geldkraan erdoor dichtgaat heeft dat concreet gevolgen.”

3. Europees wordt nationaal beleid – en vice versa

Een van de eerste benoemingen Draghi als premier afgelopen weekend: een nieuwe minister die de ‘ecologische transitie’ van Italië moet gaan leiden. Als Italië optimaal gebruik wil maken van de nieuwe Europese fondsen is dat geen slecht idee. Het land worstelt vooralsnog te voldoen aan groene doelen, terwijl bijna 40 procent van het nieuwe Europese geld aan strenge klimaateisen moet voldoen.

Zo oefenen de honderden miljarden aan gezamenlijke Europees schuld ook invloed uit op nationale politiek. Slaagt Brussel erin voldoende streng toe te zien op de klimaateis, dan gaat komende jaren meer dan 100 miljard euro extra naar het uitwerken van de ‘green deal’. „Nationaal beleid moet hierdoor nu samenvloeien met Europese politieke prioriteiten”, zegt Guttenberg. Weinig democratisch? Nee, vindt Guttenberg. „Dit is gezamenlijk Europees geld. Dan is het logisch dat daarvoor ook op Europees niveau richtlijnen voor worden gezet.”

Het betekent ook dat landen zich kunnen (en moeten) gaan bekommeren om de manier waarop andere landen hun herstelplan opstellen en uitvoeren. Een eerste test daarvoor volgt deze zomer. Nadat de Commissie alle plannen heeft beoordeeld, volgt ook een ‘peer review’ door alle andere lidstaten. Onder druk van Nederland hebben alle landen bovendien ook de komende jaren nog de mogelijkheid aan de noodrem te trekken, als ze de indruk hebben dat de Commissie te makkelijk een nieuwe tranche geld overmaakt.

Nu al kijken overheden voorzichtig nieuwsgierig naar wat anderen aan investeringen voorstellen – of argwanend naar hoe robuust de voorgestelde hervormingen zijn. Het zal de aanzet zijn voor nieuwe dynamiek, van veel verdergaande bemoeienis met elkaars politieke keuzes. „Dit betekent echt een fundamentele verandering”, zegt postdoc Kreilinger. ,,Het gaat om geld dat door alle Europeanen wordt opgebracht, dus die hebben er groot belang bij dat dat goed gebeurt.”

Maar hoe streng landen uiteindelijk naar elkaar durven te zijn, is afwachten. Kreilinger: ,,Probleem was altijd dat er grote terughoudendheid is elkaar echt aan te spreken op nationaal beleid. De vraag is: gaan ze dat nu wel doen? Of laten overheden het maar passeren, om hun eigen geld ook te kunnen krijgen?”

M.m.v. Stéphane Alonso

