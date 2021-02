Conservatieve Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh overleden

De invloedrijke Amerikaanse radiopresentator en politiek commentator Rush Limbaugh is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Kathryn Limbaugh bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. De uitgesproken conservatief leed aan al langer longkanker en was al bijna twee weken niet te horen in zijn radioprogramma, de Rush Limbaugh Show.

Limbaugh is een van de bekendste, conservatieve mediapersonages van de Verenigde Staten. Ook was hij een overtuigd aanhanger van oud-president Donald Trump, die hem een jaar geleden een belangrijke medaille gaf voor zijn werk op de radio. Limbaugh wordt grote invloed op de voormalige president en de Republikeinse Partij toegedicht.

Niet alleen op de politiek, ook op het gebied van media heeft Limbaugh grote invloed gehad. Hij wordt gezien als dé man die radio groot maakte onder rechts-conservatieven. Michael Harrison van radioblad Talkers Magazine stelt tegenover USA Today dat Limbaugh er met zijn uitgesproken mening, humor en talent voor radio voor zorgde dat het medium invloedrijk werd en bleef. „Zelfs mensen die het politiek gezien met hem oneens waren, benoemden hoe goed hij als presentator hij was”, aldus Harrison.

