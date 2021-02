Ashleigh Barty verrassend uitgeschakeld op Australian Open

De Australische nummer een van de wereld, Ashleigh Barty, heeft zich in de kwartfinale van de Australian Open laten verrassen door de als 25e geplaatste Karolina Muchova. De Tsjechische versloeg Barty met 1-6, 6-3 en 6-2.

De Australische trok de eerste set nog met groot gemak naar zich toe, maar nadat Muchova zich aan het begin van de tweede set had laten behandelen aan een blessure keerde de partij. Barty ging steeds meer fouten maken en bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de Tsjechische. Daarmee zal Australië ook dit jaar geen opvolger krijgen van Chris O’Neil die haar land in 1978 voor het laatst succes bracht in het enkelspel.

Muchova moet het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van het Amerikaanse onderonsje tussen Jennifer Brady en Jessica Pegula, dat later in de nacht van dinsdag op woensdag wordt gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Serena Williams en Naomi Osaka.