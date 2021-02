Boer vrijgesproken van bedreigen agent tijdens boerenprotesten

Prominent lid Thijs Wieggers van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is woensdag vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent tijdens de boerenprotesten vorig jaar. Hij zou op de agent zijn af gereden met zijn tractor, maar volgens een politierechter is daar niet genoeg bewijs voor.

De agent voelde zich zo bedreigd dat hij zijn wapen trok en Wieggers arresteerde. Als de boer inderdaad op de agent was af gereden, dan zou dat volgens de rechter zonder meer een bedreiging zijn geweest, maar dat is niet vast te komen te staan. Wieggers zelf zegt dat hij achteruit reed. Een verklaring die wordt ondersteund door een ooggetuige en overeenkomt met foto’s.

De politierechter vindt dat er daardoor teveel twijfel is en heeft Wieggers vrijgesproken. De agent heeft zich door de hectiek van de situatie mogelijk vergist, zei de rechter tijdens zijn uitspraak.

Eerder weigerde Wieggers volgens regionaal dagblad De Gelderlander akkoord te gaan met een schikking over deze zaak. Hij had dan 430 euro schadevergoeding aan de agent moeten betalen en een taakstraf uitvoeren van 40 uur. „Laat het dan maar voor de rechter komen” zei hij volgens de krant destijds.

Wieggers is een van de gezichten van de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van afgelopen zomer. Hij is de voorman van FDF Oost-Achterhoek. Hij kwam onder andere in het nieuws omdat hij samen met andere agrariërs voormalig D66-leider Rob Jetten thuis opzocht om een voedselpakket te brengen toen hij in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting.

De aanleiding voor de boerenprotesten waren plannen om de stikstofuitstoot te verminderen binnen de landbouwsector, onder andere door de veestapel te halveren. Ook stelde landbouwminister Carola Schouten (CU) een nieuw voerbeleid voor, waardoor er minder eiwitten in het voer mocht zitten. Een koe die minder eiwit eet, scheidt daar minder van uit via urine en feces, waardoor er minder ammoniak wordt gevormd. Ammoniak is een vorm van stikstof. FDF vond dat de minister zich niet moest bemoeien met de manier waarop ze hun dieren voeren.

