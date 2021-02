#124 Hoe een machtige roofvogel in Nederland een thuis vond

Van alle jagende roofvogels in Europa is de zeearend de grootste en de sterkste. En hij broedt sinds kort in Nederland. Hoe kan het dat deze imposante roofvogel besloot neer te strijken in de Nederlandse natuur terwijl we denken dat het daar helemaal niet zo goed mee gaat?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Nienke Beintema en Hendrik Spiering

Productie en montage: Elze van Driel

Meer lezen over de zeearend? Nienke schreef dit boek: https://www.atlascontact.nl/boek/de-zeearend/

