Zwerftocht van liefde op weg naar de dood: ‘Ieder mens kent een eigen ’Winterreise’‘

Vandaag kraakt het wit nog onder zijn schoenen. „Der Weg gehüllt in Schnee”, het pad bedekt met sneeuw, schrijft dichter Wilhelm Müller in de eerste regels van Schuberts liedcyclus Winterreise, over de eenzame tocht van een verlaten jongeling op zoek naar de dood. Woensdagavond bezingt bariton Martijn Cornet (38) diens zwerftocht door het bevroren tranendal van de liefde, langs lindeboom en aan kettingen rukkende waakhonden, wegwijzers naar een bewoonde plek negerend, zich afvragend waarom de graven op een nachtelijk kerkhof bezet zijn als de kamers van een volle herberg.

Winterreise ademt dood, maar de witte wereld waarin bariton Cornet wandelt bruist van leven: over de nabijgelegen vijver schalt het gelach van sleeënde en schaatsende kinderen. Het herinnert hem aan de winters uit zijn jeugd, toen de buitenlucht zijn toevluchtsoord was, wanneer op de vrije woensdagmiddagen zijn oma – pianiste Manna Cornet – hem van school kwam ophalen voor hun gezamenlijke lessen.

„Dan kwam ik thuis bij het invallen van de duisternis en konden we, voor het avondeten, nog net wat minuten besteden aan de muziek die ze me een week eerder had opgegeven, maar die ik uiteraard niet had gestudeerd.” Niettemin groeide het kind dat wegliep voor de piano uit tot musicus.

Voetbaltas

Op zijn achttiende deed Cornet op sneakers, met oorring, en met zijn 82-jarige grootmoeder als begeleider zangauditie op het conservatorium. Want zo’n drie jaar eerder was alles langzaam op zijn plek gevallen. Het begon op school met zijn muziekleraar die hem op het hart drukte dat hij – ondanks een flinke baard in zijn keel – een stem bezat „waarvan er niet zo veel zijn”. Ja, ja, dacht hij, en pakte zijn voetbaltas. Maar na een zware knieblessure besloot Cornet toch zangles te nemen. Veel pop en musical, totdat zijn lerares ‘O sole mio’ op haar lessenaar zette. „Er gebeurde wat wonderlijks in mijn lichaam, binnenin trilde iets mee met de muziek, een soort geluk-snaar.”

De afgelopen jaren zong Cornet in het operahuis van het Duitse Essen. Precies op het verkeerde moment verruilde hij die vaste aanstelling voor een freelancebestaan. En dus staat hij nu voor de klas, groep zes van een basisschool, totdat concertzalen en theaters hun deuren weer openen. Intussen maakte de bariton een Winterreise-opname, niet met de traditionele pianobegeleiding, maar met het Ragazze Kwartet. Woensdagavond presenteren ze het album met een livestreamconcert vanuit TivoliVredenburg.

We zochten naar wat de muziek voor ons en voor vandaag betekent

De strijkkwartetbewerking van oud-altviolist en componist Wim ten Have (91) maakt de Winterreise er nog spannender en huiveringwekkender op, meer dan de piano vertellen de strijkers een eigen verhaal, schetsen ze het landschap als zelfstandig organisme, laten ze de hanen kraaien in de ochtendschemering, de storm razen, de kraai fladderen boven de jongeling, de hoop flakkeren als een kaars, en de kilte onder de huid kruipen.

„Het mooie van een echt kunstwerk als Winterreise is dat het elke keer weer ruimte biedt voor nieuwe en andere vertolkingen, hoeveel opnamen er ook al van bestaan. Dat moet ook. Ik wilde niet de zoveelste pipo zijn die ertegenaan plast. Met Ten Have zochten we naar de kern van dit stuk, naar wat de muziek voor ons en voor vandaag betekent. Want ieder mens onderneemt tenslotte een eigen Winterreise.”

Winterreise door bariton Martijn Cornet en het Ragazze Kwartet is te zien woensdagavond 17 februari om 20.00 uur op De livestream van Schubertsdoor bariton Martijn Cornet en het Ragazze Kwartet is te zien woensdagavond 17 februari om 20.00 uur op tivolivredenburg.nl . Tickets kosten 10 euro.