Voormalig financieel topman Volksbank vangt bot bij rechter

Naar de strubbelingen in de top van de Volksbank is geen nieuw onderzoek nodig. Het ontslag van voormalig financieel directeur Pieter Veuger, begin dit jaar, was niet onrechtmatig.

Dat blijkt uit de uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland dinsdag heeft gedaan in het kort geding dat Veuger had aangespannen.

De voormalig financieel topman had het kort geding aangespannen omdat hij van mening is dat het onderzoek, door twee externe onderzoekers, onvoldoende onafhankelijk was uitgevoerd, zonder hoor en wederhoor. De onderzoekers zouden „aan de leiband” lopen van opdrachtgever de Volksbank.

De rechter stelt in het vonnis dat Veuger onvoldoende aantoont dat de onderzoekers niet onafhankelijk zijn. Niet gebleken is dat die „achterdocht” van Veuger terecht is. Ze mogen daarom gewoon hun rapport aan de opdrachtgever verstrekken, de Volksbank.

Ofschoon Veuger zijn medewerking aan het onderzoek heeft ingetrokken, mag hij van de rechter wel inzage krijgen in het rapport, gezien Veugers grote rol. De bank mag daarvoor voorwaarden stellen, zoals een geheimhoudingsplicht, maar de rechter vindt het niet nodig daar een dwangsom voor eventuele schending op te leggen. Dat de bank van Veuger eerder met een dwangsom van 50.000 euro geheimhouding wilde afdwingen, was mede aanleiding voor diens terugtrekking uit het onderzoek en de gang naar de rechter.

