Vlaams oud-parlementslid Van Eyken veroordeeld tot 27 jaar cel voor moord

Voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op de ex van zijn vrouw. Volgens de rechtbank heeft hij hem samen met zijn vrouw Sylvia B. in 2014 doodgeschoten. Ook zij heeft 27 jaar gevangenisstraf gekregen, meldt de Belgische omroep VRT.

Beide veroordeelden zouden geen schuldinzicht hebben, zei het hof in de uitspraak. Van Eyken en B. waren in afwachting van de uitspraak op vrije voeten. Dinsdag werden ze onmiddellijk aangehouden. Vorig jaar werden ze nog veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar.

Dood op bed

In juli 2014 werd Marc Dellea dood aangetroffen op bed met een schotwond achter zijn oor. Toentertijd was hij nog getrouwd met B. Ze stonden op het punt te gaan scheiden. Reden voor de echtscheiding was dat B. een relatie had met Van Eyken, voor wie ze werkte als secretaresse. Ruim vijftien maanden na de moord werd ze aangehouden als verdachte. In 2016 werd ook Van Eyken aangehouden, nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven door het Vlaams Parlement.

Van Eyken zat van 1995 tot eind mei 2019 in het Vlaams Parlement. Hij deed dat namens de Union des Francophones, die de belangen behartigt van verschillende Franstalige partijen. Van 1993 tot 2005 was hij burgemeester van Linkebeek.

Lees ook: Vlaams oud-parlementslid Van Eyken veroordeeld voor moord