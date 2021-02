Turkije onderzoekt uitspraken Geert Wilders op Twitter

Turkse aanklagers hebben dinsdag een onderzoek geopend naar aanleiding van uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders op Twitter. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het gaat om berichten die Wilders maandag op het sociale medium deelde. Zo twitterde hij een illustratie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met daarbij de tekst „terrorist”.

De PVV-voorman noemde Erdogan in een ander bericht een „levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland”. Wilders schreef verder dat Turkije uit de NAVO moet en dat de Turkse ambassadeur het land uitgewezen moet worden.

Het is niet de eerste keer dat Wilders het aan de stok heeft met de Turkse president. In oktober deed Erdogan aangifte tegen de PVV-leider vanwege belediging. Wilders had toen een spotprent op Twitter geplaatst, met ook als bijschrift „terrorist”. Erdogan noemde op zijn beurt Wilders een „fascist”.