Tesla zag bitcoin en ze werd op slag verliefd

De ijspret smelt weg, de beurspret neemt steeds verhitter vormen aan. Het zijn niet alleen de pretmakers die via de app Robinhood koersen van zwakke bedrijven als GameStop opstoken en de gevestigde macht op Wall Street de stuipen op het lijf jagen. Afgelopen week waren cannabisbedrijven favoriet.

Het zijn ook niet alleen de Amerikaanse particuliere beleggers die afgelopen week een recordbedrag van 58 miljard dollar (48 miljard euro) staken in internationale aandelenbeleggingsfondsen.

Het zijn ook niet alleen de beurskoersen die in de economische crisis op records staan. Zelfs de achtergebleven AEX-index breekt een dezer dagen door zijn record uit 2000.

Het is ook niet alleen de ‘legehulzenmanie’ op de beurs: financiers organiseren de beursgang van een vennootschap die wél kapitaal heeft, een zogeheten spac, maar geen activiteiten. Met dat kapitaal hopen ze een bedrijf te kopen dat naar de beurs wil. Beleggers zijn dol op deze ‘beleveniseconomie’.

Het is dat allemaal. Plus Elon Musk.

De multiondernemer (Tesla, SpaceX) weet met tweets en uitspraken koersen in beweging te krijgen zoals niemand anders dat kan. Met uitzondering van centralebankpresidenten en een enkele minister van Financiën.

Afgelopen week liet Musk zich weer gelden. Tesla bleek 1,5 miljard dollar van zijn geldreserves in bitcoins geïnvesteerd te hebben. Tesla en bitcoin, twee intens bejubelde beleggingen met bijna cultachtige fanclubs, vielen elkaar in de armen. Op slag verliefd. Koersstijgingen volgden. De winter of love tussen Wall Street en de bitcoinplatforms.

De elektrische-autofabrikant moest zijn interne regels wijzigen om in die bitcoins te gaan. Dat is een veeg teken. De meeste financieel directeuren willen geen risico nemen met hun kasgeld. Dat is immers nodig voor de bedrijfsvoering. Dus kiezen ze voor veilige beleggingen. Veilig in de betekenis van: geen kortstondige prijsfluctuaties. Kijk naar het koersverloop van bitcoins en je ziet: een driftige jojo. Vanuit prudent kasbeheer geredeneerd is bitcoin een speculatie. Kijken of je een ritje kunt maken. Omhoog.

Wanneer succesvolle industriële bedrijven, zoals Tesla, nieuwe financiële producten aanblazen zie je de zeepbel als vanzelf ontstaan. Luxaflexmaker Hunter Douglas had naast zijn industriële producten een knappe financiële afdeling, die geld belegde in hedgefondsen. Een daarvan was Long Term Capital Management. Dat ging pleite in 1998. Het alom gevierde industriële concern General Electric stortte zich decennia terug op de financiering van bedrijven en consumenten. Het ging lang goed. Tot de kredietcrisis van 2008.

Een belegging in Tesla is nu niet meer alleen een keuze voor de toekomstige winst van elektrische auto’s, maar ook voor het succes van bitcoin. Twee halen, één betalen.

Tesla en bitcoin profiteren van de eerste wet van Bommel. Die zegt: geld trekt geld aan. Beleggers kopen winnaars, want als iedereen die wil hebben, wil jij dat toch ook?

Dat werkt zo: onder de best renderende financiële producten op dit moment zijn de beleggingsfondsen van Ark Investment Management. Hun thema’s draaien om technologische disruptie. Tot hun topbeleggingen behoren Tesla en bitcoin.

Zo ontstaat een zichzelf versterkend proces. Een (nieuwe) belegger steekt geld in het Arkfonds. De beheerder daarvan koopt Tesla en bitcoin. De koersen stijgen verder. Ark wint nog meer. Dat hogere rendement trekt weer nieuwe deelnemers, zoals de schaatskoorts massa’s liefhebbers het ijs op lokt. Totdat felle zon de dooi inluidt. Oppassen, dus.

