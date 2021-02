Tegenstanders van de avondklok kregen nog vrijwel nergens hun zin

Zover als de rechtbank in Den Haag dinsdag ging, zijn in de ons omringende landen of verder weg nog maar weinig rechters gegaan. Ook in andere landen zijn er juridische procedures geweest om de avondklok aan te vechten, maar die zijn vrijwel allemaal op niets uitgelopen.

In België verzocht een groep burgers, onder wie een zestal vooraanstaande academici en een vrouw die ook om een uur ’s nachts haar hond wil kunnen uitlaten, de rechter in oktober al om de avondklok op te heffen. De Belgische grondwet zou zo’n avondklok „simpelweg” niet toelaten, aldus de eisers tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Maar de Belgische Raad van State, de hoogste bestuursrechter, maakte daar korte metten mee. „De Raad is van mening dat verzoekers niet doen aannemen dat de avondklok een aantal grondwetsbepalingen, de vrijheid van de persoon en het recht op de eerbiediging van het privéleven schendt”, luidde het arrest destijds. „De Raad oordeelt ook dat verzoekers niet aannemelijk maken dat er voor de avondklok geen wettelijke grondslag zou zijn.”

De Raad ging daarmee niet alleen in tegen experts, maar ook tegen enkele rechters: een politierechter uit Charleroi weigerde vorig jaar een coronaboete op te leggen wegens ‘ongrondwettigheid’ van de avondklok, schrijft De Standaard. Die uitspraak is deze maand overigens vernietigd.

Kleine overwinning

In Duitsland boekte een inwoner van Tübingen vorige week wel een overwinning op de autoriteiten, in dit geval op de deelstaatregering van Baden-Württemberg. In Duitsland gaan deelstaten over het instellen van een avondklok. Een rechtbank in Baden-Württemberg oordeelde in een kort geding dat de avondklok opgeheven moest worden, omdat die „vermoedelijk niet meer” voldeed aan de wettelijke vereisten. Een avondklok was alleen toegestaan als „zelfs met alle andere beschermende maatregelen die tot dusver zijn genomen een effectieve inperking van de verspreiding van het coronavirus in gevaar zou komen”. Maar dat was volgens de rechtbank in februari niet meer het geval omdat de besmettingsaantallen inmiddels fors waren teruggelopen. De maatregel, die in december was ingevoerd, was daarom volgens de rechter disproportioneel geworden.

Maar er is een aanzienlijk verschil met het Nederlandse vonnis: de avondklok in Badem-Württemberg hoefde niet per direct opgeheven te worden, daar mochten de deelstaatautoreiten nog bijna een week over doen. En Baden-Württemburg was een van de weinige deelstaten waar überhaupt een avondklok was ingevoerd.

Ook verschillende Franse steden hebben zonder succes procedures gevoerd tegen de avondklok. De gemeenteraad van Cannes verzette zich tegen vervroeging van de avondklok van acht uur naar zes uur ’s avonds vanwege de oplopende besmettingscijfers, maar de rechter vond die maatregel „ernstig noch illegaal”.

Ook in de Verenigde Staten is het niet tot opheffing gekomen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft wel een paar keer kerksluitingen op staatsniveau teruggedraaid, maar pogingen om de avondklok op te heffen zijn in verschillende staten op niets uitgelopen. In New York won burgemeester Cuomo vorige week nog een zaak die was aangespannen door lokale horeca, die wilden dat de avondklok (vanaf 22 uur) verdween.

In Italië geldt sinds november een avondklok van tien uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends. Voor zover bekend lopen daar geen procedures tegen. In Spanje zijn er evenmin procedures gestart. Daar is wel per koninklijk decreet verboden dat de avondklok eerder dan om 22 uur ingaat, zoals sommige regio’s wilden. Het Spaanse hooggerechtshof heeft dinsdag nog de beoogde avondklok van Castillië en Leon van 20 uur verboden.