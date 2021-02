Supermarkt Deen verdwijnt na verkoop aan Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt

Supermarktketen Deen houdt op te bestaan. Alle tachtig winkels worden omgevormd tot filialen van Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt. Dat zijn de betrokken partijen overeengekomen, meldt Deen dinsdag in een persbericht. Winkelmedewerkers behouden hun baan, voor de overige personeelsleden zou worden gemikt op „maximaal baanbehoud”. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt. De verkoop moet zoals gebruikelijk nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Ook moeten de vakbonden en ondernemingsraden zich nog buigen over de plannen voor de medewerkers.

De tachtig Deen-winkels worden waarschijnlijk opgedeeld in 39 Albert Heijn-filialen, 22 winkels van de Vomar en 19 van de DekaMarkt. Naast de winkels worden ook de distributiecentra in Hoorn en Beverwijk en het hoofdkantoor in Hoorn verkocht. Deen heeft naast Noord-Holland enkele filialen in Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Volgens de directie van Deen, een familiebedrijf, zijn de komende jaren „forse inspanningen nodig om toonaangevend te blijven in de snel veranderende en competitieve foodretailmarkt”. Daarom heeft de top besloten afstand te doen van het bedrijf. „De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen.”

De algemeen directeur van Deen Leendert van Eck noemt de verkoop een „moeilijke, maar logische stap”. „We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren.”