Sportmerk Adidas verkoopt dochterbedrijf Reebok

De Duitse kledingfabrikant Adidas gaat dochterbedrijf Reebok verkopen. Dat heeft Adidas dinsdag bekendgemaakt. De sportmodegigant wil zich gaan focussen op het versterken van het eigen merk. Sinds de aankoop van Reebok in 2006 zijn de omzetresultaten van Adidas blijven tegenvallen. Waar het merk in 2010 nog bijna goed was voor een vijfde van Adidas’ totale omzet, is dat nu nog slechts 7 procent.

Adidas kocht Reebok in 2006 voor ruim drie miljard euro. De ambitie was om het imago van het nieuwe dochterbedrijf op te vijzelen, om zo de concurrentie aan te kunnen met Nike. Dat bleek in de daaropvolgende jaren een grote uitdaging; Adidas overwoog daarom al eerder Reebok af te stoten. Na er meermaals van af te hebben gezien, is daar nu toch toe besloten.

„Na zorgvuldige afweging zijn we tot de conclusie gekomen dat Reebok en Adidas beter af zijn zonder elkaar,” aldus Kasper Rørsted, bestuursvoorzitter van Adidas. De topman stelt dat Reebok een succesvolle toekomst tegemoet kan gaan zonder Adidas, dat een formele procedure in gang gaat zetten om het bedrijf af te stoten. Het sportmerk komt 10 maart met meer details over de verkoop. Het is niet bekend hoeveel Reebok moet gaan opleveren.