Spaanse rapper opgepakt voor beledigen koningshuis

De Spaanse rapper Pablo Hasél is deze dinsdag opgepakt nadat hij zich een dag eerder had verschanst in een universiteitsgebouw in Lleida, in het noordoosten van Spanje. Hij had tot vrijdag om zich te melden bij de gevangenis om een celstraf van negen maanden uit te zitten, onder andere voor het beledigen van het koningshuis.

Hasél is in 2018 veroordeeld voor de inhoud van zestig tweets en een lied waarin hij terrorisme zou verheerlijken. De voormalige koning Juan Carlos noemde hij een maffiabaas. De rapper noemt zijn straf een „serieuze aanval” op de vrijheid van meningsuiting.

Samen met een groep van ongeveer vijftig aanhangers verschool de rapper zich sinds maandag in de universiteit. De Catalaanse krant El Periódico meldt dat hij het de politie daarmee zo moeilijk mogelijk wilde maken.

Meer dan 200 artiesten hebben de rapper gesteund. Onder anderen filmregisseur Pedro Almodovar en acteur Javier Bardem tekenden een petitie om Hasél te steunen. Volgens persbureau Reuters heeft de Spaanse overheid na de ophef over Haséls straf aangekondigd de vrijheid van meningsuiting minder te zullen gaan beperken.