Satire legt absurde werkelijkheid rond 15.000 dode varkens bloot

Dat de regisseur van de krankzinnig kleurrijke en kolderieke feministische antisuperheldinnenkomedie Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (over het ex-liefje van The Joker op wraaktocht) niet zomaar uit de lucht kwam vallen, blijkt wel uit haar in China gedraaide debuutfilm. Dead Pigs (2018) beleeft nu zijn Nederlandse première via streaming platform MUBI. Ex-Wall Street Journal-journalist Cathy Yan sloeg aan op een nieuwsbericht over de meer dan 15.000 dode varkens die in begin 2013 in de Huangpu-rivier in Shanghai werden gevonden. Ze waren besmet met het porcine circovirus.

In een interview ter gelegenheid van de première van de film op het Sundance Festival zei Yan vooral gefascineerd te zijn door het feit dat de meeste boeren niet eens op de hoogte waren van de ernst van de situatie, waardoor er op grote en kleine schaal en onwetend van elkaar varkens werden gedumpt. Als het niet in de echte wereld had plaatsgevonden voorwaar een uitstekend uitgangspunt voor een film. En het knappe van Dead Pigs is dat het er als satire heel goed in slaagt om de absurditeit van de werkelijkheid bloot te leggen.

De mozaïekstructuur van de film knoopt in rap tempo een aantal verhaallijntjes, filmgenres en -stijlen aan elkaar. De hoofdrollen zijn weggelegd voor een aan virtual reality verslaafde oudere varkensboer, een Instagramprinses, een Amerikaanse drop-out die zich door Chinese projectontwikkelaars laat inhuren om afwisselend voor popster of jonge architect te spelen, en een ober met een hart van goud.

Corruptie, consumentisme, alles komt aan bod. En als het allemaal te gek wordt barst het hele ensemble uit in bouwplaatskaraoke. Het verdoezelt de scherpe randjes. Maar net als in de recente films van haar producent Jia Zhangke, die de laatste jaren ook steeds meer komische en genre-elementen in zijn films verwerkt, weet Yan op een bizarre manier een even onderhoudend als urgent sociaal tableau te schilderen.

Satire Dead Pigs Regie: Cathy Yan. Met: Vivian Wu, Haoyu Yang, Mason Lee, Meng Li, David Rysdahl, Zazie Beetz. Te zien op MUBI ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven