Mijn boekhandel is op. Afgelopen week liep ik er nog een paar keer langs, haast in de hoop dat het toch een grap was. Dat ik weer mensen achter de toonbank zou zien, het krantenrek als vanouds weer buiten stond, maar het licht bleef uit. Tegen de wanden die vroeger waren bedekt met een regenboog aan kaften, leunden nog wat lege boekenkasten. Aan de ruit hing al het bordje met ‘Te Huur’.

Natuurlijk kunnen winkels verdwijnen, dat hoort bij de terreur die we marktwerking noemen, maar een boekhandel doet veel meer pijn dan een Nutellawinkel of een vestiging van Shell. Los van het feit dat ik de afgelopen jaren zelf ook wat goedbedoelde publicaties heb geschreven, was deze plaats voor mij altijd meer dan een verkooppunt. Het was ook een buurthuis en een ideeënmuseum. Een plek waar je verhalen kon verzamelen, zowel via boeken als de mensen die er kwamen. Op goede middagen hing er diezelfde sfeer van saamhorigheid, kennerslol en enthousiasme als vroeger in de videotheek. Zo van hoera, we hebben een hobby en we zijn niet de enigen.

Voelde je je verbonden door iets wat je in afzondering deed.

Gistermiddag tuurde ik nog even door de ramen. Ik weet nog welke boeken ik hier kocht. De heerlijke Brexitroman Autumn van Ali Smith, het magische Freshwater van Akwaeke Emezi. De briljante vertaling van Les liaisons dangereuses door Martin de Haan, het indrukwekkende Night Sky with Exit Wounds van Ocean Vuong. Elke keer als ik hier binnenkwam, werd ik weer herinnerd aan alle romans en bundels die ik er kocht, waardoor op een zeker moment deze plek een echokamer van vertellingen werd.

Sinds de manager zei dat haar winkel zou verdwijnen, heb ik enkele regels van de Noorse dichter Rolf Jacobsen in mijn hoofd: ‘Ze eten mijn bos op./Zes graafmachines kwamen om mijn bos op te eten./God beware me, wat zien ze eruit.’ Zo voelt het, alsof er iets dat ook een beetje van mij was, wordt verzwolgen. Omdat deze geliefde locatie niet bestand bleek tegen een maandenlange lockdown. Omdat de vaccins voor deze plaats te laat kwamen.

Terwijl ik tegen de ruit leunde, besloeg hij. Nadat ik mijn adem wegveegde, leek de plek op een leeggeroofde kas. Waar geen vertellingen meer zullen opbloeien, laat staan ideeën worden geoogst. Toen ik wegwandelde, probeerde ik mezelf nog een beetje te troosten. Dit is niet het einde van de literatuur, dacht ik, laat staan van de leescultuur.

Het voelt alleen maar even zo.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 februari 2021