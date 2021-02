Rechter in hoger beroep: fietskoerier Deliveroo moet worden gezien als werknemer

Fietskoeriers van Deliveroo zijn werknemers, en moeten dus als zodanig worden behandeld en betaald. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten in hoger beroep. Opnieuw lag de vraag voor of het wel terecht is dat koeriers bij de maaltijdbezorger nu als zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) werken. In eerste aanleg besliste de rechter dat dit niet terecht was. De maaltijdbezorger ging tegen die uitspraak in hoger beroep, maar haalt nu dus opnieuw bakzeil.

In 2018 besloot Deliveroo geen werknemers meer in dienst te nemen. Al hun fietskoeriers moesten voortaan als zelfstandig ondernemers aan de slag. Vakbond FNV spande daarop een rechtszaak aan, en kreeg begin 2019 gelijk.

De kantonrechter was het destijds met de vakbond eens dat de fietskoeriers, ondanks het besluit van Deliveroo, helemaal geen ondernemers zijn. Volgens de rechter is er sprake van een relatie tussen werkgever en werknemer. Of iemand een werknemer is, wordt in grote mate bepaald door de gezagsverhouding: hoe vrij is iemand om het werk naar eigen inzicht in te vullen? Hoe minder vrijheid iemand daarin heeft, hoe groter de kans dat er sprake is van een werknemer.