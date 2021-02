Rechter: avondklok moet per direct opgeheven worden

De avondklok in Nederland moet met onmiddellijke ingang worden opgeheven. Dat heeft voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag bepaald. Volgens de rechtbank heeft het kabinet de wet op een verkeerde manier ingezet. De uitspraak volgt na vorderingen van actiegroep Viruswaarheid. Hoewel de Nederlandse staat nog in hoger beroep kan gaan, betekent dit volgens de rechtbank niet dat het opheffen van de avondklok wordt uitgesteld.

Volgens de rechtbank maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt deze (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. „Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig”, aldus de rechter.

Het kabinet heeft bij het invoeren van de avondklok gebruik gemaakt van de zogeheten Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Deze bijzondere wet is bedoeld voor zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden en kan worden ingezet zonder tussenkomst van de Eerste en Tweede Kamer. Maar volgens de rechter was er in het geval van de avondklok geen sprake van zo’n bijzondere spoedeisendheid.

Niet legitiem

Dat maakt het inzetten van deze wet voor de huidige avondklok niet legitiem, oordeelt de rechtbank. „Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken”, meldt de rechtbank. Een voorbeeld waarbij de Wbbbg wel legitiem kan worden ingezet is bij een dijkdoorbraak.

Het besluit van de rechtbank roept vragen op over onder meer de boetes die zijn uitgedeeld. Mensen die tussen 21.00 uur ‘s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden buiten waren kregen een boete van 95 euro opgelegd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter, meldt een woordvoerder aan persbureau ANP. Daarbij wordt de landsadvocaat geraadpleegd over de gevolgen van het vonnis en de vraag of het kabinet in hoger beroep gaat.

De PVV heeft inmiddels een spoeddebat met het kabinet aangevraagd. Daarvoor zou wel het voorjaars- en verkiezingsreces moeten worden onderbroken. De PVV stemde vorige week samen met oppositiepartijen SGP, DENK, FVD en de Partij voor de Dieren tegen verlenging van de avondklok tot en met 2 maart.

Er is op dit moment overleg tussen betrokken ministers gaande op het ministerie van Algemene Zaken. Mogelijk dat na afloop een reactie volgt vanuit het kabinet of het ministerie.

