Ook Hoge Raad acht agent schuldig aan mishandeling Mitch Henriquez

De veroordeling van een agent die betrokken was bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez blijft staan. Dat heeft de Hoge Raad deze dinsdag geoordeeld. De advocaat van de agent had gevraagd om de straf te vernietigen.

De agent wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Henriquez in 2015. Bij zijn arrestatie is een nekklem gebruikt. Twee agenten werden daarvoor vervolgd, een van hen is in 2019 vrijgesproken. De andere agent werd in datzelfde jaar schuldig bevonden aan mishandeling met de dood tot gevolg. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd, met een proeftijd van een jaar. Tegen die uitspraak is hij in cassatie gegaan.

Daarin is nu geoordeeld dat de straf kan blijven staan. De agent ontkent dat de dood van Henriquez door zijn handelen komt. Hij meent dat zijn optreden gerechtvaardigd was, omdat het hoorde bij zijn politietaak. De Hoge Raad vindt echter dat hij de nekklem te lang heeft ingezet en dat hij daardoor „niet proportioneel” heeft gehandeld. Tegen de beslissing van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

De 42-jarige Henriquez overleed in 2015 een dag na zijn hardhandige arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. Zijn dood leidde tot dagenlange protesten in de Haagse Schilderswijk. In 2017 zijn de twee agenten schuldig bevonden. Ze kregen allebei zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De agenten hadden een fout gemaakt met ernstige gevolgen, vond de rechtbank, maar dat deden ze in een situatie waarin ze moesten optreden. Nabestaanden waren blij met de vaststelling dat de agenten schuldig waren, maar teleurgesteld over de lage straf.

De agenten zijn in beroep gegaan omdat ze vrijspraak wilden. In 2019 is een agent vrijgesproken en ook de Hoge Raad oordeelt nu dat hij niet schuldig is aan de mishandeling.

Lees ook: Hof: agent schuldig aan mishandeling Henriquez, andere agent vrijgesproken