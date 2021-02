Ook een man kan anorexia hebben

Thomas (22) uit Nederland: “Ik hoorde nergens bij. Niet bij de gewone mensen vanwege mijn anorexia, en niet bij de anorexia-groep omdat ik man ben en anorexia wordt beschouwd als een ‘meisjesziekte’. Het begon in het laatste jaar van de basisschool. Mager zijn werd een wedstrijd: ik wilde de dunste zijn. Ik was depressief door mijn trauma’s, en minder eten – later gecombineerd met intensief sporten – gaf me het gevoel dat ik eindelijk ergens goed in was. Als je vier dagen niet eet, is dat een geweldig gevoel. Het is een prestatie. Je hele lichaam schreeuwt om voedsel, maar je kunt het weerstaan. Deze onderdrukkende en verdoofde gevoelens veranderen in euforie. Anorexia is beslist een verslaving.”