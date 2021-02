Ongebruikelijke kou in Texas: miljoenen huishoudens zonder stroom

Miljoenen Texanen zitten sinds maandag zonder stroom door een ongebruikelijk koude winterstorm die de Amerikaanse staat sinds vrijdag in zijn greep houdt. Zeker twee personen zijn volgens persbureau AP overleden als gevolg van de lage temperaturen. Het koude weer heeft volgens persbureau Reuters inmiddels ook het noorden van het aangrenzende Mexico bereikt. Ook daar is de stroom bij miljoenen huishoudens uitgevallen.

Gouverneur Greg Abbott van Texas roept mensen op niet de weg op te gaan. Ook vraagt hij Texanen het gebruik van energie zoveel mogelijk te beperken. De vraag daarnaar is gestegen, maar het net kan dat niet aan. Hierbij speelt mee dat meerdere windmolens zijn vastgevroren, zo schrijft CNN. Windenergie is een van de belangrijkste elektriciteitsbronnen in Texas. Om massale stroomuitval te voorkomen, laat de beheerder van het elektriciteitsnet de stroom gecontroleerd uitvallen.

Het weer heeft ook gevolgen voor het vaccinatieprogramma tegen Covid-19. Een magazijn waar achtduizend Modernavaccins opgeslagen zijn, zat ook zonder stroom. Gevreesd wordt dat een deel hiervan verloren zal gaan.

De temperatuur in Texas schommelt tussen de -2 en -22 graden en het lijkt de komende dagen nog niet warmer te worden. Woensdag wordt opnieuw een storm verwacht. President Joe Biden heeft zondag de noodtoestand uitgeroepen voor de staat, zodat er noodhulp op gang gebracht kan worden.