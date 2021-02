Omstreden sociaal medium Parler weer online

Parler is weer online. Het sociale medium, dat populair is in Amerikaanse conservatieve kringen en zich zegt sterk te maken voor vrije meningsuiting, kwam in januari onder vuur omdat het onvoldoende zou optreden tegen haatberichten en oproepen tot geweld. De bestorming van het Capitool, vorige maand in Washington, werd deels via Parler gecoördineerd. In de nasleep daarvan beëindigde webhoster Amazon de dienstverlening aan Parler en verwijderden Google en Apple Parler van hun smartphoneplatform.

In de weken daarna ontspon zich een machtsstrijd tussen medeoprichters John Matze en Rebekah Mercer, een belangrijke conservatieve donateur van Donald Trump. Matze werd eerder deze maand ontslagen. Het conflict zou zijn gegaan over de mate waarin Parler berichten op het platform zou moeten modereren.

Parler maakt nu gebruik van de Amerikaanse webhoster SkySilk. In een verklaring op Twitter zegt CEO Kevin Matossian van dat bedrijf het niet met alles wat op Parler wordt gezegd eens te zijn, maar pal te willen staan voor vrije meningsuiting.