Of mariniers terecht kapers doodden, is nu aan het hof

Het is een minder sympathieke zaak, zegt advocaat Liesbeth Zegveld ergens in het begin van het proces. Zij vertegenwoordigt met haar kantoorgenoot Brechtje Vossenberg de families van twee van de gijzelnemers die werden gedood bij de beëindiging van de treinkaping bij het Drentse dorp De Punt in juni 1977. Naast twee gegijzelden kwamen zes van de negen Molukse kapers om.

Max Papilaja en Hansina Uktolseja waren geen échte slachtoffers, zei Zegveld, omdat zij gijzelnemers waren. 53 treinpassagiers werden 19 dagen vastgehouden en met de dood bedreigd. Maar waar het om gaat, aldus Zegveld, is dat in Nederland iedereen onder de bescherming van de wet valt. Papilaja en Uktolseja hadden volgens de pleiters „aangehouden moeten worden”.

De rechtbank wees in 2018 de eis van de families af om het doden van Papilaja en Uktolseja door de staat onrechtmatig te verklaren, omdat dit „zonder noodzaak” zou zijn gebeurd. Tijdens het hoger beroep, maandag en dinsdag, is de kern van de zaak volgens de eisende partijen dat beide kapers „achteraf gezien niet doodgeschoten hadden hoeven te worden”. Zegveld: „Ze vormden geen gevaar, waren reeds zwaar gewond en ongewapend.”

De staat wees er bij herhaling op dat de mariniers van de Bijzondere Bijstandseenheid „met gevaar voor eigen leven” de trein waren binnengegaan om de gijzelaars te ontzetten. In eerste aanleg ging de staat ervan uit dat de dood van de kapers „honderd procent eigen schuld was”. En dat is nog zo.

Juridisch draait de kwestie om de interpretatie van artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op leven is vastgelegd. Het artikel stelt dat leven alleen mag worden beëindigd als de schutter de eerlijke overtuiging (honest belief) heeft dat schieten absoluut noodzakelijk is om het leven van anderen of zichzelf te beschermen.

Geen eerlijke overtuiging

Zegveld hamerde er in haar betoog op dat zowel bij het doden van Papilaja als bij Uktolseja er van zo’n eerlijke overtuiging geen sprake kan zijn. Er waren volgens haar geen gegijzelden in de buurt en in beide gevallen moet het voor de betrokken mariniers in een oogopslag duidelijk zijn geweest dat de beide kapers al waren uitgeschakeld door de vijftienduizend patronen pantsermunitie die bij de „inleidende beschietingen” op de trein waren afgevuurd.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis betoogde maandag in reactie op Zegveld dat het erom gaat of de mariniers, toen zij het vuur openden, dat deden omdat zij op dát moment de eerlijke overtuiging konden hebben dat dit noodzakelijk was. „Ook als die overtuiging achteraf bleek te berusten op een vergissing.” Veldhuis wees erop dat Molukse treinkapers twee jaar eerder bij Wijster drie gijzelaars koelbloedig hadden vermoord. Zegveld had overigens ook naar Wijster verwezen, maar om aan te geven dat dat het motief kon zijn voor mariniers om dodelijk op te treden. Zegveld spreekt over een „afrekening”.

De kapers waren zwaar gewapend en hadden een ultimatum gegeven: vrije aftocht of de dood. Dat droeg ertoe bij, volgens de landsadvocaten, dat de mariniers verwachtten met gevaarlijke tegenstanders te maken te hebben. En dus de eerlijke overtuiging konden hebben uit zelfverdediging te schieten.

Kwam de kogel van buiten?

De procespartijen verschillen van mening over de vraag of de kwestie al dan niet is verjaard, maar ook over een groot aantal feiten en omstandigheden. Belangrijk is de vraag of Papilaja dodelijk getroffen werd door een kogel van buiten of van binnen de trein. Zegveld betoogde dat een marinier in de trein geschoten heeft en dat het schieten op gewonde tegenstanders verboden is door de Geneefse Conventie. Dat geldt dus ook voor het doodschieten van de ongewapende, zwaargewonde Hansina Uktulseja. Daarom was het opmerkelijk dat landsadvocaat Veldhuis zich aan het slot van zijn dupliek liet ontvallen dat het wel toegestaan is te schieten op gewonde tegenstanders.

Nieuw onderzoek over het licht in de trein (voldoende), over welke kogels de dodelijke waren en over geluidsbanden van de actie wordt door de advocaten van de staat in twijfel getrokken of niet relevant verklaard.

Dat is met name voor het doodschieten van Papilaja van belang. Uit de bandopnames heeft een geluidsexpert opgemaakt dat de opdracht om te schieten in de trein afkomstig was van de commandant van de aanvalsgroep. Het gaat om de zin: „Schiet hem neer, die vent!” Dat zou betekenen dat er geschoten is op bevel en niet uit zelfverdediging.

Zegveld betoogde dat verschillende mariniers die in een eerdere fase zijn gehoord als getuige de „onwaarheid hebben gesproken onder ede”.

Als landsadvocaat Karlijn Teuben daartegen ernstig bezwaar aantekent, zegt Zegveld: „Dit is geen zaak tegen deze mariniers maar tegen de staat. Wij hadden liever niet de stelling ingenomen dat mariniers de onwaarheid hebben verteld onder ede, maar het is onontkoombaar.”

Het hof maakt 20 april bekend wanneer het arrest zal worden gewezen.