MVRDV bouwt heuvel aan de rand van Londense Hyde Park

Komende zomer krijgt Hyde Park in Londen een tijdelijke heuvel van 25 meter hoog. De Marble Arch Hill, een ‘installatie’ van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, wordt vlakbij de Marble Arch gebouwd, de triomfboog uit 1828 die in 1851 werd verplaatst van The Mall naar het einde van Oxford Street aan de rand van Hyde Park. Vanaf juli 2021 blijft The Marble Arch Hill, een met grasplaggen bedekt bergje dat van steigermateriaal wordt geconstrueerd, minstens een half jaar staan.

Stadsvernieuwing

MVRDV ontwierp de Marble Arch Hill in opdracht van de Londense deelgemeente Westminster. De heuvel is onderdeel van de vernieuwing van het winkelgebied rondom Oxford Street dat hard is getroffen door de coronacrisis.

Met de bouw van Marble Arch Hill komt de Marble Arch weer aan de rand van Hyde Park te staan. Foto MVRDV

Met de heuvel wil MVRDV de Marble Arch opnieuw onderdeel maken van Hyde Park. Sinds de aanleg van brede verkeersstraten rondom Marble Arch in de jaren zestig, staat de triomfboog niet meer in het park. Met de bouw van de heuvel komt de Marble Arch weer aan de rand van Hyde Park te staan.

Uitkijktoren

De Marble Arch Hill dient als een uitkijktoren en ruimte voor tentoonstellingen en evenementen. Via de zuidelijke helling van de heuvel, waarop bomen in bakken komen te staan, klimmen de bezoekers naar de top. Van hier dalen ze af naar een tentoonstellingsruimte die een uitgang heeft in een rechthoekige uitkeping in de heuvel.

Met de Marble Arch Hill borduurt MVRDV voort op een eerder ontwerp voor een tijdelijke heuvel in Hyde Park. In 2004 ontwierp het Rotterdamse bureau het tijdelijke Serpentine Pavillion, waarvoor de Serpentine Gallery sinds 2000 ieder jaar een andere internationaal bekende architect vraagt. MVRDV stelde toen voor om over het gebouw van de Serpentine Gallery in Hyde Park heen een kunstmatige berg te bouwen.

Wegens te hoge bouwkosten werd het ontwerp van MVRDV toen niet uitgevoerd.