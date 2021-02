Macron boekt succes in strijd tegen politieke islam

Na twee weken debatteren en meer dan driehonderd amendementen heeft de Assemblée Nationale dinsdag de controversiële wet over het separatisme goedgekeurd. Met separatisme wordt in Frankrijk in de eerste plaats islamisme bedoeld, een term die op zowel de radicale islam als de politieke islam slaat. Het wetsontwerp gaat nu naar de senaat, die het op zijn beurt kan amenderen.

In zijn huidige vorm geeft de wet de staat meer macht om islamitische gebedshuizen en verenigingen te sluiten als die haatdragende ideeën verspreiden. Het recht op thuisonderwijs wordt aan banden gelegd, en het verbod op religieuze symbolen (de hoofddoek) wordt uitgebreid van de ambtenarij naar onderaannemers van openbare diensten, zoals het openbaar vervoer.

Een van de artikelen waarover het langst is gedebatteerd, is artikel vier, dat van het separatisme zelf een misdrijf maakt. Eenieder die een gekozen functionaris of een ambtenaar bedreigt, riskeert vijf jaar gevangenisstraf. Wie online persoonlijke informatie verspreidt over een gekozen functionaris of ambtenaar met het doel die persoon schade te berokkenen, kan drie jaar celstraf krijgen.

Dat laatste is een reactie op de gruwelijke moord, oktober vorig jaar, op Samuel Paty, de onderwijzer die werd onthoofd nadat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had getoond. Uit het onderzoek bleek dat de moordenaar, een jonge Tsjetsjeen, op Paty’s spoor was gekomen door opruiende video’s op Facebook en andere sociale media.

De wet moet de overheid in staat stellen sneller en krachtiger op te treden in dergelijke gevallen. Na de moord op Paty zijn in Frankrijk tal van moskeeën en verenigingen gesloten, omdat ze opruiende taal hadden verspreid. De juridische onderbouwing daarvoor was wankel: zo werden acht moskeeën gesloten om administratieve redenen, zoals gebrekkige brandbeveiliging.

Een bijkomend instrument is de verklaring over republikeinse waarden, waaronder de gelijkheid tussen man en vrouw, die elke vereniging die overheidssubsidies krijgt voortaan zal moeten ondertekenen. Wie die waarden overtreedt, raakt zijn subsidies kwijt en moet bovendien eerder uitgekeerde subsidies terugbetalen.

Deze maatregel zorgt niet alleen in islamitische kringen voor ongerustheid. Ook christenen en joden waarschuwen voor te veel inmenging van de staat in religieuze zaken. Met name de katholieke bisschoppen hebben het in dat verband over een „repressieve” wet die gelovige mensen bestempelt tot verdachte personen die nauw in de gaten moeten worden gehouden.

Over de wet over het separatisme is het laatste woord nog niet gezegd. Hij is relatief ongeschonden door de Assemblée gekomen, waar president Emmanuel Macrons partij LREM en bondgenoten een comfortabele meerderheid hebben. Maar de senaat, waar rechtse partijen de meerderheid hebben, wil ook zijn duit in het zakje doen. De conservatieve partij Les Républicains heeft al laten weten dat ze de beperkingen op het thuisonderwijs geschrapt wil zien, en het verbod op de hoofddoek wil uitbreiden tot de volledige openbare ruimte. De senaat buigt zich hier evenwel pas vanaf eind maart over, wat garandeert dat de wet over het separatisme hét thema gaat worden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van april volgend jaar.

Macrons pitbull versus Le Pen

Vorige week werd alvast het startschot gegeven voor die campagne met een debat tussen Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National en Macrons minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Le Pen komt in 2022 heel waarschijnlijk uit tegen Macron in de tweede ronde; Darmanin is Macrons pitbull, die vooral op sociale media een taalgebruik hanteert dat soms dicht in de buurt komt van dat van radicaal-rechts.

Darmanin choqueerde door op een bepaald moment Le Pen te verwijten dat ze zich „te soft” opstelt als het over de islam en het secularisme gaat. Een zichtbaar verbouwereerde Le Pen antwoordde dat ze de waarden van de republiek aanhangt, met inbegrip van de vrijheid van godsdienst. Darmanins strategie was doorzichtig: hij weet dat Marine Le Pen de partij van haar vader salonfähig genoeg wil maken om aan de macht te komen, en dat ze daarvoor bekritiseerd wordt door haar extreem-rechtse vleugel.

Het is ook een heel gevaarlijke strategie. Macron rekent namelijk erop dat de linkse kiezers, hoe ongelukkig ze ook zijn met zijn beleid, in de tweede ronde gegarandeerd zullen stemmen voor de kandidaat die niet Le Pen is. Net zoals in 2017. Door zich schijnbaar rechts van Le Pen op te stellen, zet Darmanin dat adagium mogelijk op de helling. „Wij hebben duidelijk een probleem in de tweede ronde,” zei een vertrouweling van Macron tegen de krant Libération. „De linkse kiezer zou ons straks zomaar in de steek kunnen laten door gewoon thuis te blijven.”