Licht frustrerende puzzel over home invasion

De werkloze Petros verhuist met zijn echtgenote Aliki en zoontje Panagiotis naar het platteland om klusjesman te worden bij de rijke Anna. Is de bazin weg, dan verruilt zijn gezin steeds vaker het eigen flatje voor haar droomvilla. Ze nodigen er zelfs vrienden uit voor een etentje. Zo kan Petros de geslaagde vermogensbeheerder uithangen terwijl Aliki met een louche makelaar dure villa’s in de omgeving scout. Het hek van de oprijlaan dat steeds op een kier blijft staan, symboliseert de fragiliteit van hun fantasieleven.

In een tijdperk van groeiende sociale verschillen is ‘home invasion’ in trek. Armen en wrokkigen die villa’s binnenvallen; denk aan Ocarwinnaar Parasites. Het duurt alleen rijkelijk lang voordat je beseft dat All The Pretty Little Horses daarover gaat: de film brengt informatie fragmentarisch en gekunsteld en is ook niet vies van een dwaalspoor.

Zo vermoed je eerst naar een paranoïde thriller te kijken, met bijpassende omineuze muziek. Zoontje Panagiotis rent dan plots een straat op en een shot later overrijdt vader Petros iets pluizigs. Loopt het fout met dat kind, denk je dan? En dat het koppel elkaar in het zwembad verknipt kust en daarna verdrinkt, is dat een flashback? Vragen, vragen, weinig antwoorden: je puzzelt er eerst geïntrigeerd, daarna licht gefrustreerd op los tot All The Pretty Little Horses op tweederde zowaar vorm krijgt als home invasion-drama.

Dit is zo’n arthousefilm die van alles weglaat om de kijker te activeren de puntjes zelf met elkaar te verbinden. Dat is het idee, maar All The Pretty Little Horses speelt eerder verstoppertje, blaast ballonnetjes op die het koket laat leeglopen. Tegen de tijd dat er toch schot in de zaak komt heb je nog steeds geen idee wat Petros en Aliki drijft: sociale val, trauma op het werk, moderne vervreemding? Vul het zelf maar in; dit mysterie doet heel hard zijn best te camoufleren dat de regisseur weinig te melden heeft.

Arthouse All The Pretty Little Horses Regie: Michalis Konstantatos. Met: Yota Argyropoulou, Dimitris Lalos, Katerina Didaskalou. Op: Picl ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven