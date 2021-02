Leger Myanmar ontkent opnieuw militaire coup, kondigt nieuwe verkiezingen aan

Het leger van Myanmar heeft dinsdag nieuwe verkiezingen in het land aangekondigd. „Ons doel is om de macht over te dragen aan de winnende partij”, aldus een legerwoordvoerder dinsdag op een persconferentie. Er is geen datum genoemd voor de eventuele nieuwe verkiezingen. Daarnaast ontkende het leger dinsdag opnieuw een staatsgreep te hebben gepleegd.

De militaire coup van de junta, waarbij de civiele regeringsleider en winnaar van de verkiezingen Aung San Suu Kyi werd gearresteerd, is in ogen van het leger „gerechtvaardigd” omdat de verkiezingen oneerlijk zouden zijn verlopen. De militairen zouden bij de machtsovername naar eigen zeggen volgens de grondwet hebben gehandeld. Maar die claim is onterecht - de president van Myanmar zou in dat geval vooraf een noodsituatie moeten hebben afgekondigd, en dat is niet gebeurd, omdat de regeringsleider werd vastgezet.

Begin deze maand werd Suu Kyi gearresteerd door militairen, uit onvrede over de verkiezingswinst van haar partij. De politieke tak van het leger eiste dat de uitslag werd teruggedraaid, omdat de zege van Suu Kyi volgens de militairen tot stand was gekomen door verkiezingsfraude. Dat is onbewezen: de verkiezingscommissie heeft geoordeeld dat de verkiezingswinst van Suu Kyi democratisch gelegitimeerd was. Die verklaring heeft de junta nooit geaccepteerd.

Het leger pakte vorige week verschillende verkiezingsfunctionarissen op en zette hen onder druk de uitslag terug te draaien. Naast verkiezingsfraude zou het leger Suu Kyi aanklagen vanwege het overtreden van coronamaatregelen. Volgens The New York Times is het proces tegen Suu Kyi inmiddels in het geheim begonnen.

Protestacties

De acties van het leger kregen zowel in als buiten Myanmar veel aandacht. De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties riep het leger op Suu Kyi vrij te laten en haar regeringsdeelname te herstellen. Daarnaast ontstonden op straat massale betogingen, waarbij honderdduizenden demonstranten eisten dat Suu Kyi werd vrijgelaten. Het leger trok daartegen fel van leer en zette pantservoertuigen in om de menigte terug te dringen.

Ook circuleren er geruchten dat er is geschoten op demonstranten. Daarop kondigden de Verenigde Staten eerder al sancties aan. Ook de VN tikten het leger op de vingers vanwege het vermeende geweld tegen demonstranten. Onder meer Europese, Amerikaanse, Australische en Canadese ambassadeurs spraken maandag in een gezamenlijke verklaring hun steun uit richting de bevolking van Myanmar „in hun zoektocht naar democratie”. Tegelijkertijd riepen ze veiligheidstroepen op het geweld tegen demonstranten te stoppen.