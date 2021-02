Jemen: Houthi’s naderen burgertoevluchtsoord Marib, VS eisen staking offensief

De strijdgroepen van de Houthi-rebellen in Jemen moeten hun offensief bij de stad Marib direct staken. Dat eist de Amerikaanse regering dinsdag in een verklaring, meldt persbureau Reuters. De Houthi’s moeten volgens de VS bijdragen aan internationale inspanningen voor een „politieke oplossing” voor de oorlog die sinds 2015 woedt. Het beëindigen van de oorlog in het Arabische land is een van de speerpunten van het buitenlandbeleid van de Amerikaanse president Joe Biden.

De Jemenitische stad Marib is een van de laatste plaatsen waar de erkende regering van het land standhoudt. Naar schatting zijn miljoenen inwoners daarom naar de stad gevlucht. Door het aanhoudende geweld dreigen zij onder de voet te worden gelopen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ligt de frontlinie van het conflict op dertig kilometer van Marib. Een aanval op de stad zou twee miljoen burgers in gevaar kunnen brengen. Ook de Verenigde Naties waarschuwen voor onvoorstelbare „humanitaire gevolgen”.

De door Iran gesteunde sjiitische Houthi-rebellen kwamen in 2015 in opstand tegen het overwegend soennitische regime van de regering. De Houthi’s verdreven president Al-Hadi uit de hoofdstad Saana. Saoedi-Arabië stond dat niet toe en pleegde een militaire interventie om de regering van Al-Hadi terug aan het politieke front te krijgen. Een snelle politieke hersteloperatie, zoals de Saoedi’s hadden voorzien, mislukte wegens forse tegenstand van de Houthi’s. Vervolgens escaleerde de burgeroorlog en kwamen honderdduizenden slachtoffers om het leven.