Honderden arrestaties in Turkije om vermeende banden met PKK

De Turkse politie heeft maandag 718 mensen aangehouden die worden beschuldigd van het hebben van banden met de Koerdische terreurgroep PKK. De aanhoudingen zijn volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken in veertig provincies van het land uitgevoerd, meldt persbureau Reuters. De arrestatiegolf is een reactie op de vondst van dertien gedode Turkse PKK-gijzelaars dit weekeinde.

Onder de arrestanten zijn 139 leden van de pro-Koerdische politieke partij HDP, meldt een HDP-woordvoerder tegen het Duitse persbureau DPA. Onder hen zitten minstens één provincievoorzitter en twaalf hoge partijfunctionarissen.

HDP, de op twee na grootste partij van het Turkse parlement, bestuurt momenteel nog 6 van de 65 gemeentes die het in 2019 won bij de lokale verkiezingen. Tientallen bestuurders zijn uit hun functie gezet en veel van hen worden vervolgd of zitten vast. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft HDP connecties met de PKK. HDP ontkent dat en stelde eerder samen met andere oppositiepartijen dat de Turkse regering te traag had gehandeld om de Turkse gevangenen te bevrijden.

Turkse troepen vonden de dertien dode Turken in een grottencomplex in Noord-Irak tijdens de zogenoemde Operatie Klauw-Adelaar. Met die militaire operatie wil Turkije het berggebied nabij de Turkse grens vrijmaken van PKK-strijders. Onder de doden waren zes militairen en twee politieagenten. Zij waren net als de anderen jaren geleden in Turkije ontvoerd.