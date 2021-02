Grapperhaus: boete bij faciliteren kinderporno tot 4 procent bedrijfsomzet

ICT-bedrijven die kinderpornografisch materiaal faciliteren moeten dit na een melding binnen 24 uur verwijderen. Zo niet riskeren zij een bestuurlijke boete die kan oplopen tot maximaal 4 procent van de bedrijfsomzet. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat dinsdag in consultatie is gegaan.

Grapperhaus liet medio 2019 weten dat hij een speciale toezichthouder wil oprichten voor de bestrijding van kinderporno en online terroristisch materiaal. In de praktijk bleek dat hostingbedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn bij de digitale infrastructuur, zich niet allemaal hielden aan de belofte van de branche om kinderpornografisch materiaal binnen 24 uur na melding te verwijderen.

Deze toezichthouder genaamd ‘Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal’ is onderdeel van het wetsvoorstel. De waakhond zou als taak krijgen om „de ontoegankelijkmaking van online kinderpornografisch materiaal af te dwingen”, naast onderzoek doen en informatie verstrekken over online kinderporno en ook online terroristisch materiaal. Waar mogelijk moet dit in samenwerking met private en publieke partijen gebeuren.

Uit onderzoek van de TU Delft werd vorig jaar duidelijk dat 84 procent van het gemelde kinderpornografisch materiaal binnen 24 uur verwijderd werd. Toen bleek ook dat vrijwel alle in Nederland gemelde kinderporno op de servers van vier Nederlandse hostingbedrijven staat. Deze bedrijven werden met naam genoemd, als onderdeel van de naming-and- shaming-aanpak van het kabinet.

Wat betreft online terreur moet Nederland zich mogelijk houden aan een EU-verordening die ertoe moet leiden dat alle lidstaten een autoriteit inrichten die terroristisch materiaal op het openbare internet bestrijdt. Deze verordening is nog in onderhandeling, liet de minister in november weten. Voor deze taak van de nieuwe toezichthouder wordt een aparte wet opgesteld.