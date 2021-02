Gelukkig zijn ondanks alles – of dankzij?

Het is maandagmiddag en ik spoed me door de regen naar mijn dekentje. 235 bij 195 centimeter, alpacawol, Peruaans – gezien in een etalage, te koop op afspraak. Ik verheug me al een paar dagen op de aanschaf. Zo ver is het gekomen na bijna een jaar pandemie: een nieuw dekentje is het hoogtepunt van mijn week.

Het regent niet genoeg om mijn paraplu op te steken, maar te weinig om droog te blijven. Ik moet uitkijken waar ik loop, op de stoepen ligt hobbelig, smeltend ijs en overal klettert water uit de dakgoten. Bij de andere weggebruikers lijkt de endorfine van het schaatsweekend opgebruikt: ze haasten zich ergens naartoe of laten hun hond uit, beide met weinig enthousiasme.

Ondanks alles heeft deze dag wel wat. Het waait niet hard, er zijn lentevogels (ik noem geen namen, bij gebrek aan vogelkennis) en het is mooi de natuur op haar kaalst te zien, vlak voor het voorjaar begint.

Ik heb altijd een zwak gehad voor suboptimale situaties. Februari. Maandag. Regen. Het zijn de underdogs onder de maanden, dagen en weersomstandigheden en juist daarom zo fijn, want wie zich onder die gesternten gelukkig voelt, heeft nog veel groeipotentieel. En wie chagrijnig is, ziet om zich heen zijn gemoed gespiegeld.

Vandaag heb ik de jackpot: een regenachtige maandag in februari. Sterker nog, een regenachtige maandag in februari midden in een pandemie die het leven lam legt. Niks is optimaal tegenwoordig, kijk naar de antwoorden die we elkaar geven: ‘Goed, naar omstandigheden.’ ‘Leuk, ondanks alles.’

Het is niet ingewikkeld om het ondanks alles naar je zin te hebben. Denk aan onderweg zijn naar vakantie: nee, je hebt niet genoeg beenruimte en ja, je verveelt je te pletter, maar je weet dat het tijdelijk is, en zijn die broodjes bij tankstations niet eigenlijk hartstikke lekker? Of denk aan de middelbare school: je weet dat het echte leven nog komt, en in de tussentijd is het best gezellig in de kantine.

Daar tegenover staan de momenten dat alle seinen op groen staan: juni, zonlicht, geslaagd gezelschap en het perfecte picknickkleedje. Nu moet het gebeuren. Wie zich onder zulke omstandigheden niet goed voelt, moet bij zichzelf te rade gaan: aan de buitenwereld ligt het niet, de ellende komt van binnenuit.

Door corona is het permanent februari. Maar zodra de pandemie verdwenen is, komt in alle opzichten de zomer terug. Dan kunnen we weer knuffelen, barhangen, kletsen bij de koffieautomaat. Vliegen, dansen, vakantie vieren. Beperkingen vallen weg, we hebben het weer voor het uitkiezen.

Als we dán niet gelukkig zijn, wat kunnen we dan nog de schuld geven?

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.