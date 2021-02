We zitten klaar om weer naar een aflevering van Lupin te kijken omdat we groot fan zijn van Omar Sy. Mijn 17-jarige dochter zit ondertussen aan de telefoon met een vriendin uit Frankrijk, die doodleuk laat weten dat ze een figurantenrol in de serie heeft. En als we gaan kijken blijkt inderdaad dat ze heel kort voorbij komt in een flashback waarbij de hoofdpersoon op school zit.

De grote vraag is natuurlijk of zij Omar Sy ook heeft ontmoet. „Nee hoor,” zegt ze, „maar dat is helemaal niet erg, want toen hij jong was, was hij veel leuker.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl