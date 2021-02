Even sprayen om de groei van de tomaat te stoppen

Wil je dat de aardbeien op het veld sneller rijpen? Wil je dat de zomersla of de courgette beter tegen die plotseling optredende droogte kan? Allerlei eigenschappen van gewassen zijn tijdelijk te beïnvloeden met een zogeheten rna-spray. De spray bevat rna-virussen met extra, ingebrachte erfelijke informatie (in de vorm van rna) voor de te beïnvloeden eigenschap.

Duitse en Britse onderzoekers beschrijven de nieuwe techniek deze maandag in Nature Plants.

Ze benadrukken in hun artikel dat het niet gaat om blijvende genetische modificaties van een plant en zijn nageslacht. De via de virussen ingebrachte erfelijke informatie wordt namelijk niet als dna ingebouwd in het gewas, zoals meestal gebeurt bij veredeling. Het werkt als rna – de afgeschreven kopie van dna. Nadat de virussen op de plant zijn gesprayd, dringen ze die binnen, en gaan ze hun erfelijke informatie (ook het extra ingebrachte rna) vermenigvuldigen. Het rna wordt daarna omgezet in eiwitten. De behandeling heeft daarmee in principe alleen effect op de gewassen die op dat moment op het land staan.

„Het is een zeer originele studie, en een heel innovatie technologie”, reageert Dirk Inzé, hoogleraar plantenveredeling in Gent, en niet betrokken bij het onderzoek. De techniek maakt volgens hem slim gebruik van de vele kennis over allerlei metabole processen in planten, en de genen die daar een rol bij spelen. Door goed gekozen erfelijke informatie in de rna-virussen te brengen, zijn allerlei processen in gewassen te beïnvloeden.

Tabak bestand tegen vraat

De onderzoekers wisten bijvoorbeeld tomaat, paprika en tarwe eerder tot bloei te brengen. Een tabaksvariant die normaal alleen bij korte daglengte in december bloeit, kregen ze nu ook bij een lange daglengte aan het bloeien. Bij erwt en tuinboon lukte het de groei van de plant te remmen. In een ander experiment kon een tomaat na behandeling beter tegen droogte. Ook maakten ze tabak beter bestand tegen vraat van de tabakspijlstaart. De spray werkte in dat geval als een soort pesticide.

Inzé vraagt zich wel af hoe je de spray kunt doseren. En hoe vaak je een behandeling moet herhalen.

„In onze experimenten met bloei, het rijpen van fruit, en groei, hield het effect aan gedurende de levenscyclus van een plant”, laat Yuri Gleba via e-mail weten. Hij is coördinerend auteur van de studie, en ceo van het bedrijf Nomad Bioscience in Halle. „Voor droogtetolerantie weten we het niet precies. Dat experiment duurde maar kort. We deden het alleen om het proof of principle aan te tonen.”

Gleba schrijft dat ze twee spray-technieken hebben uitgeprobeerd. Ze sprayden de virussen zelf op de plant, of ze hadden het virus-rna van te voren bij bacteriën ingebracht en vervolgens sprayden ze die bacteriën op de plant. Deze bacteriën (van het geslacht Agrobacterium) staan bekend om hun vermogen om planten, en ook plantencellen, binnen te dringen. De rna-spray die gebruikmaakte van deze bacteriën, werkte het beste.

Veel dingen moeten nog verder uitgezocht worden, schrijft Gleba. Bijvoorbeeld hoe een spraybeurt uitpakt bij gewassen die zich vegetatief voortplanten, bijvoorbeeld via bollen, wortelstokken of uitlopers. Hoe lang houdt het effect dan aan? „Aardappel en suikerriet zijn een paar belangrijke voorbeelden.”