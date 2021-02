Met tegenzin houden de meeste mensen zich aan de avondklok: ‘We zijn op’

Utrecht — „Ik denk dat de handhavers hier milder optraden”

Nadir al Hamdaoui (26) staat onder een afdakje van een winkel aan de Neude in Utrecht. Hij wacht op een vriend die zo klaar is met werken. Om vijf voor negen luiden kerkklokken om aan te geven dat de avondklok zo ingaat.

Het is nog behoorlijk druk op straat, ondanks de lichte miezerregen. Niemand zet het op een holletje. „Het is veel drukker dan de afgelopen weken rond dit tijdstip”, zegt Nadir.

Zelf heeft hij nu ook de neiging de avondklok wat minder serieus te nemen. „Jongeren hebben sociaal contact nodig. Ik ken zo veel mensen die er echt doorheen zitten.” Zelf mist hij de festivals en voetbalwedstrijden waar hij normaal gesproken heen gaat. Zijn hbo-studie is online.

Hem viel trouwens de afgelopen weken op dat er niet heel streng werd gehandhaafd. „Omdat er in Utrecht geen rellen waren, denk ik dat de handhavers hier milder optraden.”

Dit keer zijn de boa’s in ieder geval zichtbaar aanwezig. Twee van hen vertellen dat ze vlak voor 21.00 uur hoorde dat de avondklok van kracht bleef. Ze kregen direct instructies dat ze moesten gaan handhaven.

Om 21.10 uur parkeert een politieauto op het plein. Vijf minuten later rijdt die weer weg.

Als om 21.20 uur twee handhavers over het plein fietsen, is het min of meer leeg, op enkele maaltijdbezorgers na.

Het meisje met de Albert Heijnboodschappentas laten ze ongemoeid.

Rotterdam — „Ik heb elke dag ruzie met mijn vrouw”

Foto Robin Utrecht

Er staat dinsdag rond 20.00 uur een dakloze „straatsoldaat” op de donkere Binnenrotte in Rotterdam. Zijn naam is Ron de Jong, zegt hij vanonder zijn zwarte capuchon. Hij heeft iets te grote pupillen en veertien jaar tbs achter de rug, vertelt hij ook.

In januari toen de avondklok inging, stonden hier voor de Markthal nog tientallen demonstranten. „Ik niet”, zegt De Jong. „Toen zat ik nog vast.” Maar nu staat híj er wel en is er verder niemand. „Een beetje de kat uit de boom kijken.”

Ook op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid, waar hevige avondklokrellen waren, blijft het rustig na 21.00 uur – en miezerig. Twee vrienden staan voor een dönerzaak, geblindeerde politiebusjes rijden zachtjes voorbij. „Ik zal je eerlijk zeggen”, zegt de ene die zich Cano noemt. „Die lockdown maakt iedereen vol in zijn hoofd. Ik heb elke dag ruzie met mijn vrouw. Ik wil hup de deur uit en dan? Dan krijg ik een boete voor de avondklok.”

Lex (28) kon de rellen in januari zó uit zijn raam zien. „Sick.” Hij wist nog niet dat de avondklok van kracht blijft, maar was voor de zekerheid eerder van vrienden naar huis gegaan. Gek wordt hij van al die „rechtse spierballentaal” van het kabinet. „Ik heb niet het idee dat de avondklok helpt”, zegt Lex. „Mijn buren hebben zes, zeven kinderen: ik begrijp niet hoe ze het redden in deze tijd.”

Wat had hij gedaan als er vanavond geen avondklok meer was geweest? „Bier drinken en feesten, dat sowieso.”

Maastricht — „Die agenten hebben écht niets te doen”

De klokken van de Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek beginnen gewoon op hetzelfde moment te luiden als afgelopen weken. Om 20.45 uur, het signaal dat iedereen nog een kwartier heeft om binnen te komen. Drie jongemannen die over het verregende Vrijthof lopen, roepen van veilige afstand „homo’s!!!” naar de politiewagens op het plein.

Drie weken geleden keken de agenten hier toe toen enkele honderden MVV-supporters hun stad probeerden te beschermen tegen dreigende rellen. Anderhalve week geleden werd het Vrijthof schoongeveegd tijdens een protest tegen de maatregelen. En zondag doken een paar honderd carnavalsvierders op. De politie stond het oogluikend toe, totdat ze niet meer de vereiste afstand van elkaar hielden.

Nu is het de laatste carnavalsavond. In andere jaren wordt dan om twaalf uur ’s nachts op het Vrijthof het Mooswief (een pop die een groentevrouw voorstelt) neergehaald ten teken dat de feestelijkheden voorbij zijn. Nu komen even na negenen alleen drie studenten voorbij. Ze houden een gesprek af met: „We moeten snel naar huis. Maar ik zou die bon pakken als ik u was.”

Er komt een man met een monstermasker het plein op. „Ik draag het, omdat ik wil stoppen met roken”, legt hij uit met een brandende sigaret in zijn hand. Wijzend naar de agenten legt hij uit: „En die hebben écht niks te doen.” Even later vervolgt hij zijn weg en zingt een lokaal carnavalslied: „Miene vogel is gevloge.”

Amsterdam — „We zagen beelden van mensen die hier op straat dansten, en wilden dat ook”

Foto Marco de Swart

Op de hoek van de Amsterdamse Van Woustraat turen twee dertigers, geliefden van elkaar, naar boven. Dáár, in een van die appartementen, woont een dj. „We zagen beelden van mensen die hier op straat dansten, en wilden dat ook”, zegt de vrouw. ‘MC Wou’ geeft soms avondklokoptredens voor de buurt, maar vandaag blijft het stil. Zijn ze hier om gehoor te geven aan de oproep van Willem Engel, om op straat het einde van de avondklok te vieren? Vragende blikken. Ze hebben vooral behoefte aan iets leuks. Weten ze wel dat de rechter twintig minuten geleden heeft bepaald dat de avondklok voorlopig blijft gelden? Het is even na negenen. Een politiebusje rijdt langzaam voorbij, de agenten kijken maar stoppen niet. „Dan moeten we gaan”, zegt de man.

Er zijn op de Van Woustraat meer mensen niet op de hoogte, misschien dat de politie daarom wel af- en aanrijdt, maar niet bekeurt.

Nadia (28) maakt na negen uur haar avondwandeling af. Ze weet wel dat er een avondklok is, maar denkt dat ze vandaag echt niet gecontroleerd zal worden. Ook vindt ze het een vreemde maatregel. Sociale activiteiten zijn nu gewoon vroeger, zegt ze. Ze kent mensen die nog steeds na de avondklok naar feestjes gaan, met de Uber. „Die busjes hebben geblindeerde ramen.” Vorig weekend waren overal feestjes buiten, zag ze. „Iedereen was blij.” Ze heeft veel mensen gehoord over emotionele stress, en zelf is ze ook minder gelukkig dan normaal. „We zijn op.”

