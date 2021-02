Djokovic strijdt tegen revelatie Karatsev in halve finale Australian Open

Novak Djokovic heeft dinsdag de halve finale van de Australian Open in Melbourne bereikt. De Servische nummer een van de wereld versloeg de Duitser Alexander Zverev (6) en plaatste zich daarmee voor de derde keer op rij voor de halve finales van het grandslamtoernooi. De 33-jarige Djokovic had drieënhalf uur nodig om zijn tien jaar jongere opponent de baas te zijn. De titelverdediger won na vier sets: 6-7 (6), 6-2, 6-4 en 7-6 (6).

Een buikblessure speelde Djokovic al het hele toernooi parten en ook deze dinsdag oogde de Serviër niet geheel fit. Aanvankelijk vermeed hij rally’s, maar gedurende de wedstrijd leek hij al minder te ondervinden van zijn blessure. Zo won Djokovic de tweede, cruciale set op overtuigende wijze. Uiteindelijk versloeg hij Zverev voor de zesde keer in acht onderlinge duels. „Ik moest in de eerste set een beetje op gang komen”, liet Djokovic vlak na de wedstrijd weten. „Daarna ging ik beter serveren en bewoog ik ook beter over de baan. We hebben elkaar tot het uiterste gedreven. Ik ben nu best wel uitgeput, zeker ook in emotioneel opzicht.”

Djokovic neemt het in de halve finale op tegen de Rus Aslan Karatsev, nummer 114 op de wereldranglijst. Karatsev is een van de grote verrassingen van de Australian Open; dat bewees hij nog maar eens in de kwartfinale door Grigor Dimitrov in vier sets over de knie te leggen. De plek in de halve finales voor de 27-jarige Karatsev is bijzonder, aangezien het zijn eerste deelname aan een grand slam ooit is. Ruim vijftig jaar geleden gebeurde het voor het laatst dat een debutant de laatste vier bereikte.

Halep verliest van Serena Williams

In het vrouwentoernooi schakelde de Amerikaanse Serena Williams de nummer twee van de plaatsingslijst Simona Halep uit. Het werd twee keer 6-3 voor de 39-jarige Williams. De Amerikaanse hoopt in Melbourne haar 24ste grandslamtitel te halen, wat een evenaring van het record van de Australische Margaret Court zou betekenen.

Vier jaar geleden won Williams voor het laatst een van de vier belangrijkste tennistoernooien. In de halve finale moet Williams afrekenen met de Japanse Naomi Osaka, die eerder op dinsdag simpel wist te winnen van de Taiwanese Hsieh Su-Wei (6-2, 6-2).