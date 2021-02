Deen stopt, maar ‘op de gevel verandert alleen de naam’

Voor het personeel in de winkels blijft alles hetzelfde, bezweert Leendert van Eck. Ja, Deen, de Noord-Hollandse supermarktketen waarvan hij algemeen directeur is, houdt op te bestaan. Dinsdag werd bekend dat de eigenaar, de familie Deen, alle tachtig winkels verkoopt: 39 aan Albert Heijn, 22 aan Vomar en 19 aan DekaMarkt.

Het enige wat verandert is de naam op de gevel, zegt Van Eck dinsdag stellig in een videoboodschap voor zijn personeel. „De winkels blijven open. Jullie blijven dezelfde arbeidsvoorwaarden houden, dezelfde verantwoordelijkheden. Jullie blijven dezelfde werktijden houden. […] Jullie blijven als team bij elkaar.”

Deen is een familiebedrijf, opgericht in 1933 in het West-Friese Hoorn. In het Nederlandse supermarktlandschap is Deen een kleine speler. Na marktleider Albert Heijn (35 procent marktaandeel, dochter van het beursgenoteerde Ahold Delhaize) en Jumbo (21,5 procent marktaandeel, Noord-Brabants familiebedrijf) en de budgetsupermarkten Lidl (10,7 procent) en Aldi (5,5 procent) volgt onder meer Deen met 2,1 procent. Het bedrijf is onderdeel van Superunie, de inkoopcombinatie met ook Dirk, Deka, Vomar, Spar en Plus.

Klein of niet, de overname van Deen is wel degelijk een bijzondere stap in de supermarktbranche. Waar ketens als Albert Heijn en Jumbo gewoonlijk af en toe eens een nieuwe winkel openen, krijgen nu tachtig lokale supermarkten een nieuwe naam. AH heeft er over enige tijd 39 winkels bij in vooral West-Friesland en Noord-Holland-Noord. Dat komt volgens deskundigen neer op 1 tot 1,5 procent marktaandeel.

Deen Supermarkten heeft circa achtduizend medewerkers. In 2019 boekte het bedrijf een omzet van 741 miljoen euro (-1,7 procent ten opzichte van 2018) en een winst van 18,3 miljoen euro (+5,7 procent). Ook het hoofdkantoor in Hoorn en de distributiecentra in Beverwijk en Hoorn worden verkocht. Hoeveel de drie kopers betalen voor Deen is niet bekendgemaakt. Bronnen in de supermarktbranche spreken over 250 tot 400 miljoen euro. Het vastgoed, de supermarktpanden, blijft wel in handen van de familie Deen.

Strategische keuze

De Noord-Hollandse eigenaren verkopen de supermarkten omdat de eigenaren niet zelf willen investeren in onlineverkoop en logistiek. De keten zou met het oog op de toekomst veel geld moeten steken in de „mechanisatie van de logistiek en e-commerce”. „De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen”, aldus het persbericht.

Volgens algemeen directeur Van Eck is dat niet „een besluit van nu”. In de videoboodschap aan zijn medewerkers zegt hij dat Deen al sinds 2018 heeft nagedacht over de toekomst. „Met name online heeft een enorme vlucht genomen”, aldus Van Eck. „Nu in de coronatijd maar ook de jaren daarvoor hebben we gezien dat de online supermarktverkoop enorm stijgt. [...] Wij doen daaraan mee, een klein beetje. We doen dat defensief.”

Online is verliesgevend

Volgens marktonderzoeksbureau Nielsen bedroeg de totale omzet in de Nederlandse supermarkten in 2020 circa 44,7 miljard euro. Dat is 11,2 procent meer dan in 2019. Kennisinstituut Supermarkt & Ruimte schat het aandeel online op 5 procent van de omzet, circa 2 miljard euro.

Maar, zegt Van Eck in de videoboodschap, online is verliesgevend. „Er is in Nederland geen retailer die geld verdient met onlineverkoop binnen het supermarktkanaal. Voor de familie is dat een heel belangrijk gegeven, want wij zijn gewend dat onze winkels allemaal geld verdienen.”

Dat neemt niet weg dat de sterkste groei juist zit in het onlinesegment. Boodschappen doen via internet heeft een krachtige impuls gekregen tijdens de coronacrisis. Zie ook de sterke groei van de onlinesupermarkt Picnic.

Ook de logistiek verandert snel, aldus Van Eck. Moderne distributiecentra van grote supermarktketens zijn volledig geautomatiseerd. Dergelijke centra kosten honderden miljoen euro’s. De marges in de supermarktbranche zijn dun; het bevoorraden van lokale supermarkten en het verzamelen van de boodschappen die onlineklanten hebben besteld moet dan zo efficiënt mogelijk gebeuren.

Opvallend is dat de leiding van Deen in de video en het persbericht sterk de nadruk legt op het Noord-Hollandse karakter van het bedrijf en van de overnemende partijen. Van Eck zegt: „Op dit moment kan de familie het bedrijf zó verkopen dat het voor het personeel op zijn best geregeld is. En dat is eigenlijk, bij de risicovolle investeringen, het belangrijkste argument om Deen binnen Noord-Holland te verkopen. En dat betekent dat de werkgelegenheid in Noord-Holland blijft.” Dat klinkt bijna als een sneer naar de grote Brabantse concurrent Jumbo.

Die baangarantie heeft vermoedelijk betrekking op de situatie bij de overgang van de onderneming. Welke winkelformule en hoeveel medewerkers een tot AH, Vomar of DekaMarkt omgebouwde Deen-supermarkt nodig heeft, zal waarschijnlijk pas eind dit jaar blijken. Dan is de transactie vermoedelijk afgerond. Mededingingsautoriteit ACM, ondernemingsraad en vakbonden moeten nog hun zegje doen.

Alleen van het distributiecentrum in Beverwijk lijkt al sluiting in het verschiet te liggen. Het centrum blijft zolang open als noodzakelijk, heet het sin de videoboodschap. „Daarna kunnen alle medewerkers naar het distributiecentrum van DekaMarkt aan de overkant. Daar zit alleen een slootje tussen.”