De spiralen van Amazon

The Helix is de naam van het hoofdkantoor dat techgigant Amazon laat bouwen in Arlington, vlak bij Washington DC. Wie het onlangs gepresenteerde ontwerp van het Amerikaanse bureau NBBJ Architects ziet, begrijpt meteen waarom: het wordt een toren met een gevel van glas en staal in de vorm van een spiraal. Op de spiraal wordt een lange tuin met onder meer volgroeide bomen aangelegd, die langs de gevels omhoogkruipt naar de top op ongeveer 107 meter.

The Helix kreeg onmiddellijk een bijnaam, net als The Spheres, een eerder kantoorgebouw van Amazon in Seattle uit 2018 en ook een opzienbarende uiting van de internationale plantenmode in de architectuur. In The Spheres (De Bollen) werken de Amazon-medewerkers in een subtropisch bos in drie reusachtige bolvormige plantenkassen. Stonden de glazen bollen in Seattle al gauw bekend als de ‘Ballen van Bezos’ (naar Amazon-baas Jeff Bezos), The Helix wordt nu vaak vergeleken met de poo emoji en ‘De Drol’ genoemd.

Natuurlijk is ook al vastgesteld dat The Helix lijkt op de Toren van Babel van Pieter Bruegel uit de zestiende eeuw, en op de omhoogspiralende minaret van de moskee in Samarra in Irak uit 852. Nog meer dan op deze twee torens lijkt The Helix op het Monument voor de Derde Internationale dat de Russische constructivist Vladimir Tatlin in 1919 ontwierp. Want net als Tatlins monument heeft de Toren van Amazon niet één maar twee spiralen – het model van een dna-streng was een van inspiratiebronnen voor The Helix, aldus NBBJ Architects, die overigens ook de Ballen van Bezos ontwierpen.

Monument voor de Derde Internationale van Vladimir Tatlin – houten model.

In de twee scheefstaande betonnen spiralen van de vierhonderd meter hoge Toren van Tatlin zouden vier glazen volumes komen te hangen, met ruimtes voor de Derde Communistische Internationale (Komintern), de door Lenin en zijn bolsjewistische regime opgerichte organisatie ter bevordering van de wereldrevolutie. De volumes, in de vorm van een kubus, een cilinder, een piramide en een halve bol, zouden allemaal om hun as draaien, variërend in tempo van eens per uur tot eens per jaar. In de top had Tatlin een reuzenprojector gedacht die leuzen als ‘Proletariërs aller landen, verenigt u’ op de wolken zou projecteren.

Tatlin was ervan overtuigd dat het hoofdkantoor van de Komintern als het hoogste gebouw ter wereld in Petrograd of Moskou ook echt zou worden gebouwd. Verder dan een houten model van een meter of vijf is het monument in de Sovjet-Unie nooit gekomen. Wel groeide het in de twintigste eeuw uit tot het symbool van de Russische (kunst)revolutie. Dat een kleinere imitatie van de Komintern-toren nu het hoofdkwartier wordt van een van de succesrijkste bedrijven in het tijdperk van het zegevierende wereldkapitalisme is een van de merkwaardigste tournures in de architectuurgeschiedenis.

