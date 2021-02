De route naar minder migratie en minder EU

Een van de beter bewaarde geheimen de laatste jaren was dat er in de Kamer met steun van PVV en FVD een meerderheid was voor een veel strenger migratiebeleid en een meer EU-kritische politiek. Het bleek nooit uit de stemmingen omdat het kabinet-Rutte III een gedetailleerd regeerakkoord had: de voorstanders van minder migratie en meer EU-kritiek in de coalitie, VVD en CDA, hielden zich aan de afspraken die ze in de formatie met D66 en CU maakten.

Toch staat die monistische praktijk, het gedetailleerde regeerakkoord, in de aanloop naar de verkiezingen opnieuw ter discussie – al moet nog blijken hoe ver dat reikt.

De toeslagenaffaire liet zien dat de Kamer te veel meeregeert en te weinig controleert. Mensen verlangen naar meer democratie, naar dualisme: Kamerdebatten waarvan de uitkomst niet wordt bepaald door coalitieafspraken maar door een open uitwisseling van standpunten en argumenten.

Het lastige is alleen dat de praktijk van gedetailleerde regeerakkoorden voortkomt uit hetzelfde verlangen naar meer democratie. Dit zit zo. Partijen die deze eeuw nieuw in de Kamer kwamen (zoals de LPF in 2002; PVV en PvdD in 2006; Denk en FVD in 2017) werden bijna allemaal in enige mate gedragen door kritiek op de besloten debatcultuur. De fragmentatie komt dus óók voort uit ontevredenheid over de democratie. Kende de Tweede Kamer bij de eeuwwisseling negen fracties, volgens de Peilingwijzer kunnen dit er 17 maart veertien worden. Ruim de helft meer.

Gevolg is dat de grote partijen nu kleiner zijn, en dat coalities gemiddeld uit meer partijen bestaan. En helaas stimuleren precies die verschijnselen gedetailleerde regeerakkoorden. Wie de laatste tien jaar onder Rutte meeregeerde, verloor meestal bij de verkiezingen – mensen straften vooral politici af die standpunten onder coalitiedwang introkken of ‘vergaten’. Dus werden partijen steeds nauwkeuriger. De CU (vijf zetels) wilde in 2017 heel precieze afspraken over medisch-ethische kwesties en D66 (negentien zetels) over het klimaatbeleid. Hierna vroegen ook CDA en VVD iets van hun gading, en zo lag er na de formatie van 2017 weer een telefoonboek met beleidsafspraken.

Ergo: de fragmentatie stimuleert gedetailleerde regeerakkoorden, dit verzwakt het dualisme, dus wie betere controle wil moet om te beginnen de fragmentatie tegengaan. Je ziet het alleen niet snel gebeuren.

Het alternatief is geen regeerakkoord meer afsluiten, zoals onder het kabinet-Den Uyl (1973-77). Maar dat zou ook de komende periode zeer waarschijnlijk de mogelijkheid van veel rechtser beleid inzake migratie en de EU opleveren – en ik weet niet hoeveel progressieve tegenstanders van gedetailleerde regeerakkoorden er dan zouden overblijven.

