Dat willen we allemaal wel: meekijken met de sms’jes van voorbijgangers

De Amerikaanse fotograaf Jeff Mermelstein (1957) loopt vaak door New York, als zoveel fotografen doen. Zijn eerste fotoboek heette Sidewalk, en bevat allerlei absurde en hilarische taferelen die hij felgekleurd in de straten van de Amerikaanse hoofdstad tegenkwam. Zijn nieuwste boek, #NYC, werd weer op straat in New York geschoten, maar het bestaat vrijwel alleen uit teksten. Mermelstein richtte zijn camera op de telefoons in de handen van voorbijgangers en legde zo flarden van de gesprekken vast die zij via sms of Whatsapp of een andere berichtendienst voerden. Soms is een deel van een hand mee gefotografeerd. Naast een duim met op de nagel afbladderende lak lezen we bijvoorbeeld: ‘He tante, kun je alsjeblieft wat geld sturen?’ Iemand anders stuurt een citaat van Marcus Aurelius. Weer iemand anders vraagt of je worst die een paar dagen in een ijskast waarvan de deur niet goed gesloten was heeft gelegen nog kan eten. Of zou ze dan gaan braken?

Soms is de foto genomen terwijl een bericht nog niet was afgetikt

‘So difficult

No money

No passion

No ho’

Mermelstein heeft goud in handen. Want ‘wat denken de mensen om je heen?’ is een vraag die iedereen die ook maar een beetje nieuwsgierig is beantwoord wil zien. Wat denkt die man in de bus, de vrouw in de tram, dat kind op de stoep? Als je niet geïnteresseerd bent in het antwoord ben je vast dood.

Maar het te weten komen is lastig. Soms lukt het via de omweg van fictie; misschien lukt het het best via fictie. In de film Der Himmel über Berlin (1987) stopte Wim Wenders een briljante scene waarin we eindelijk kunnen horen wat alle mensen in een willekeurige metrowagon denken. Wenders had daar een engel in mensengedaante voor nodig, die kon horen wat mensen dachten.

Mermelstein lukt het zonder fictie. Toegegeven, teksten op een telefoon zijn geen gedachten. Maar wat de mensen schrijven is wel zo privé dat je een indringer bent.

Banaliteiten

Waar de mensen zich mee bezig houden blijkt ook in dit boek – nee geen spoiler alert – vaak nogal banaal, banaler nog dan in de film van Wenders. Geen wereldschokkende onthullingen. De een vraagt zich af in wat voor kleur ze haar voordeur moet verven, de ander of ze gehaktballen vast moet opzetten. Het gaat vaak over seks. Ruzies zijn er ook. ‘Do you even care I am upset? You allways remind me why I hate you. And how fucking toxic and evil and stupid you are.’ En vaak krijg je twee mensen voor de prijs van één, want het zijn natuurlijk geen gedachtes maar gesprekken.

‘Just got back from the doctor.’

‘The doctor?’

‘Yeah. We are having a baby.’

Gevolgd door een emoji van een hand voor een gezicht.

Soms lijken de foto’s van Mermelstein bijvoorbeeld op advertenties uit kranten vroeger, met als bekendste voorbeeld: ‘For sale. Baby shoes. Never worn.’ Maar dat laatste is alweer fictie, waarschijnlijk zelfs geschreven door Hemingway. Het is nu zelfs een heel genre, flash fiction. In Nederland hebben we het ZKV, het Zeer Korte Verhaal, bedacht door A.L. Snijders. Maar daarmee bewegen we ons al weer veel te ver weg van de rauwe, perfect banale flarden die Mermelstein verzamelde. Hoe hij dat precies deed, daar zwijgt hij over. In het boek zijn de foto’s op een vrij lelijk blauw papier afgedrukt. Het is aan de lezer om uit al die flarden een verhaal te construeren. Of niet.