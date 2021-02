CBS meet recordkrimp van Nederlandse economie

De Nederlandse economie is in 2020 gekrompen met 3,8 procent. Dat is iets meer dan de 3,7 procent waarmee de economie inzakte door de financiële crisis van 2008. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de krimp, ten opzichte van het kwartaal eerder, nog maar 0,1 procent.

Dit bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De economie heeft een jaar van extremen achter de rug. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste lockdown, kwam de bedrijvigheid bijna tot stilstand en kromp de economie met 8,5 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Toen daarna de lockdown langzaam vrijwel werd opgeheven, kwam er een enorme inhaalslag, met een groei van 7,8 procent. Zowel deze krimp als deze groei zijn de grootste die het CBS ooit heeft gemeten.

Het inzakken van de economie in heel 2020 komt vooral voor rekening van consumenten. Die gaven 6,6 procent minder uit dan in 2019. De horecasector moest met 41 procent achteruit, cultuur en recreatie met bijna 25 procent.

Opvallend is de daling van de productie van de zorg, met 5,1 procent in 2020 – ondanks de enorme inspanningen bij het bedwingen van de coronacrisis. De oorzaak voor de productiedaling is dat veel andere zorgdiensten niet konden worden geleverd. In ziekenhuizen werden bijvoorbeeld veel operaties en afspraken geannuleerd of uitgesteld. Dat is overigens ook nu, in het eerste kwartaal, soms weer het geval geweest.

Omdat de wereldhandel in 2020 inzakte, kromp de uitvoer van Nederland met 4,3 procent en nam de invoer met 4,5 procent af. Het teruglopende overschot op de handelsbalans schaafde 0,3 procentpunt van de economische groei af.

De gegevens over het vierde kwartaal van 2020 zijn een eerste berekening. Het CBS waarschuwt dat de cijfers, door de coronacrisis, met grote onzekerheid zijn omgeven.