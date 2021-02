CBS: in 2018 gebruikte 92 procent van Nederlandse woningen aardgas

In 2017 en 2018 zijn ruim 12.000 bestaande woningen van het gas gehaald. Deze huizen gebruiken in tegenstelling tot de jaren daarvoor geen gas meer. In totaal was 92 procent van de Nederlandse woningvoorraad aangesloten op een gasnetwerk, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In twee jaar tijd is 0,7 procentpunt van de woningen aardgasvrij gemaakt. Volgens het CBS maakt het grootste deel van de Nederlandse woningen gebruik van een cv.

Het demissionaire kabinet heeft zich ten doel gesteld om Nederland volledig van het gas te halen. Enerzijds om de CO₂-uitstoot te verlagen en anderzijds om de provincie Groningen te ontlasten, waar het oppompen van gas jarenlang heeft geleid tot aardbevingen. Ook wil het kabinet voor gas minder afhankelijk zijn van landen als Rusland. Het is volgens de klimaatwet de bedoeling dat in 2030 anderhalf miljoen huizen gasvrij zijn gemaakt. In 2050 moeten alle woningen van het gas zijn.

In plaats daarvan moeten de huizen worden gekoppeld aan energiebronnen als een warmtenet; een ondergronds buizenstelsel dat voor verwarming zorgt via heet water. Ook zet het kabinet in op een elektrische warmtepomp als alternatief voor een gasgestookte cv-ketel. In 2018 was 90 procent van de aardgasvrije huizen aangesloten op stadsverwarming; de overige 10 procent werkt met een volledige hoofdverwarmingsinstallatie, zo blijkt uit het CBS-onderzoek.

In de afgelopen jaren heeft de overheid proefwijken aangewezen die gasvrij moeten worden. Dit jaar moeten alle gemeenten een wijk uitkiezen die volledig van het gas afgaat. In 2018 was Purmerend (62 procent) de gemeente met de meeste aardgasvrije woningen, dat komt mede doordat de Noord-Hollandse gemeente sinds de jaren tachtig met een warmtenet werkt. Ook in Duiven (58 procent) en Almere (58 procent) zijn veel woningen zonder gas. Nieuwbouwhuizen worden sinds 2019 gasvrij - dus zonder cv-ketel en gasfornuis - opgeleverd.