Camera aan of uit, dat bepaal ik zelf wel

Het schooljaar 2020-2021 zag er anders uit dan verwacht. Gedurende de lockdowns zetten de scholen hun lessen online voort. Terwijl docenten zich moesten aanpassen aan een nieuwe manier van lesgeven, moesten leerlingen zich aanpassen aan een nieuwe manier van lessen volgen. Tijdens die online lessen is de vraag of leerlingen hun camera moeten inschakelen een ingewikkelde kwestie geworden. Sommige scholen stellen het verplicht, hoewel anderen de beslissing overlaten aan docenten of studenten. Wanneer leerlingen hun camera weigeren aan te doen op een school waar dat verplicht is, naar wie moet er dan worden geluisterd?

Puck Rekers is leerling op het Montessori Lyceum in Rotterdam.

Leraren willen de camera’s aan tijdens de lessen. Zo kunnen ze controleren of leerlingen actief deelnemen aan de les. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of leerlingen in slaap vallen, afgeleid zijn of andere dingen doen die het leren verstoren. Daarnaast is het voor docenten gemakkelijker om studenten via beeld te identificeren. Het kan vermoeiend zijn om tegen een verzameling zwarte schermpjes met initialen te praten. Veel docenten geven daarom bij toetsen bonuspunten aan leerlingen die hun camera aan hebben staan.

Maar dit voortrekken van leerlingen door docenten omdat zij wél hun camera aan hebben, is discriminatie. Dat is in Nederland verboden. Elke leerling die deelneemt aan een les is gelijk. Camera aan of camera uit.

Gluren

Voor veel leerlingen zijn de vele starende ogen op de computer uitputtend. Ze zijn afgeleid omdat ze het gevoel hebben dat iedereen constant naar hen kijkt. Ze kunnen zich moeilijker concentreren. En vragen zich af hoe ze overkomen op de anderen. Een camera die steeds aanstaat, is een inbreuk op de privacy van de leerling. Op school hoeft niemand details over zijn of haar persoonlijke leven aan hun leeftijdsgenoten bekend te maken. Maar tijdens de lessen gaat die privacy verloren. Het naar ‘binnenkijken’ voelt voor sommige leerlingen als gluren en geeft een ongemakkelijk en onveilig gevoel. Terwijl scholen ervoor moeten zorgen dat leerlingen zich altijd veilig voelen.

Daarnaast zijn er leerlingen die om culturele redenen hun camera niet willen aanzetten. Leerlingen die een hoofddoek dragen, bedekken hun hoofd thuis doorgaans niet, maar moeten hun haar nu wel bedekken voordat ze hun camera aanzetten. Anderen vrezen dat mensen zonder toestemming foto’s of video’s van hen maken die vervolgens rond worden gestuurd.

Camera aan of uit? Laat de keuze over aan de leerling. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de leerling. En een school hoort een veilige plek te zijn, ook online.