Achttien Europese consumentenorganisaties dienen klacht in tegen TikTok

De Consumentenbond en zeventien andere Europese consumentenorganisaties hebben dinsdag een klacht ingediend tegen TikTok bij de Europese Commissie en het Europese netwerk van toezichthouders CPC. Het populaire videoplatform zou gebruikers „misleiden”, „onduidelijke en oneerlijke voorwaarden” hanteren en „kinderen onvoldoende beschermen tegen advertenties en ongepaste inhoud”. De bonden eisen dat de toezichthouders een onderzoek openen naar het beleid van TikTok en ervoor zorgen dat het Chinese platform „de consumentenrechten van de EU respecteert”.

De bonden beklagen zich onder meer over een voorwaarde van TikTok, die het platform het recht geeft om zonder vergoeding aan de gebruikers hun video’s te hergebruiken, verspreiden en reproduceren. Ook zou het sociale medium kinderen en tieners onvoldoende beschermen tegen „verborgen advertenties en mogelijk schadelijke inhoud van video’s” en zouden de privacyvoorwaarden tekortschieten. Zo is TikTok volgens de bonden „niet duidelijk over welke gegevens het precies verzamelt en op welke manier het deze verwerkt”.

Behalve de Consumentenbond nemen ook organisaties uit België en Cyprus deel aan de actie, evenals uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië (twee organisaties), Noorwegen, Slowakije, Slovenië, Spanje (twee organisaties), Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

