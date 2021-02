Zit de zakenwereld wel te wachten op Trump?

Als zakenman bouwde de Amerikaanse oud-president Donald Trump aan een reputatie als gewiekste dealmaker, die weer wist op te staan na tegenslagen als de faillissementen van zijn casino’s in Atlantic City, in de jaren negentig. Trump, die van zijn eigen naam een merk maakte dat stond voor klatergoud en ongegeneerde rijkdom, publiceerde daarover The Art of the Comeback (1997).

Met de vrijspraak door de Amerikaanse Senaat in zijn tweede impeachmentproces, afgelopen zaterdag, hoopt Trump het fundament te hebben voor een nieuwe rehabilitatie. Het is echter de vraag of terugkeer of eerherstel nog mogelijk is voor de ex-president, die bij zijn vertrek vorige maand uit het Witte Huis in ernstig diskrediet was geraakt door de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. Is Trump na zijn leugens over de door hem verloren presidentsverkiezingen en de tweede impeachmentprocedure in staat zijn zakelijke imperium te redden?

Vervolging Volop onderzoek rondom Trump Donald Trump is ontkomen aan veroordeling door de Senaat in de impeachmentprocedure wegens zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Maar hij is niet uit de juridische problemen. Nu hij geen president meer is, kan hij strafrechtelijk worden vervolgd. Ook zijn zakelijke imperium loopt daarbij risico. De openbare aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, doet al meer dan twee jaar onderzoek naar de Trump Organization. Aanvankelijk was dat gericht op zwijggeld dat Trumps oud-advocaat en fixer Michael Cohen in 2016 betaalde aan twee vrouwen die zeggen dat ze affaires met Trump hebben gehad. Trump ontkent dat. Inmiddels draait het onderzoek om zijn bredere financiën. Het zou daarbij kunnen gaan om belasting- en verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte. Uit onthullingen van The New York Times is gebleken dat Trump jarenlang geen of minieme bedragen aan federale inkomstenbelasting betaalde. Vance eist toegang tot acht jaar aan belastingaangiften. Afgelopen zomer bepaalde het Hooggerechtshof dat Trump ze niet voor onderzoekers verborgen mag houden. Over specifieke bezwaren wordt nog geprocedeerd. Ook speelt in New York een civiele procedure vanwege belastingfraude. De minister van Justitie van de staat, Letitia James, stelde onderzoek in naar aanleiding van beschuldigingen dat Trump de waarde van zijn vastgoed te hoog voorstelde om leningen te krijgen, en juist te laag voor onroerendgoedbelasting.

Het is onduidelijk in hoeverre de 74-jarige Trump nu weer de dagelijkse leiding op zich neemt van zijn familiebedrijf, de Trump Organization. Voor hij in 2017 aantrad als president, droeg hij het bestuur over van de onderneming in zijn geboortestad New York. Vanaf dat moment leidden zijn twee oudste zoons, Donald Jr. en Eric Trump, het conglomeraat met onder meer commercieel vastgoed, woontorens, hotels en golfbanen.

Vaststaat dat de privé-onderneming inmiddels voor enorme uitdagingen staat, juridisch en financieel. Sommige bedrijfsonderdelen, zoals het Trump International Hotel in Washington, profiteerden de voorbije jaren van de naam van de machtige uitbater, maar kernactiviteiten als kantoren en hotels kampen al geruime tijd met teruglopende inkomsten wegens de coronacrisis. Trump rapporteerde over 2020 een omzet van 278 miljoen dollar, 38 procent minder dan de 446 miljoen die een jaar eerder werd geboekt.

Daar komt bij dat de Trump Organization hoge schulden heeft. Forbes raamt die last op 1,1 miljard dollar, op een totaal aan bezittingen van ongeveer 3 miljard. Van die schulden moet 900 miljoen de komende vier jaar worden afgelost. Volgens The New York Times staat Trump persoonlijk garant voor ongeveer 421 miljoen dollar. Een liquiditeitscrisis dreigt: als de inkomsten de aflossingen niet dekken, is Trump mogelijk gedwongen bezittingen te verkopen – en op de vastgoedmarkt staan de prijzen nogal onder druk.

Bovendien hangt het familiebedrijf strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. De openbare aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, doet al ruim twee jaar onderzoek naar de financiën van de Trump Organization, mogelijk in verband met belastingfraude. Ook dreigt een civiele procedure wegens financiële onregelmatigheden, naar aanleiding van een onderzoek van de minister van Justitie van de staat New York, Letitia James.

Herstel van Organization wordt ernstig bemoeilijkt door de grote schade die Trump zijn merk toebracht in zijn laatste maanden als president. Al tijdens zijn regeertermijn wekte hij weerzin bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking; de bestorming van het Capitool en het tweede impeachment door het Huis van Afgevaardigden heeft zijn naam in de ogen van velen onherstelbaar beschadigd. Hoewel de meeste Republikeinen in de Senaat Trump niet wilden aanpakken wegens aanzetten tot de opstand, is hij bij het Amerikaanse bedrijfsleven in ongenade gevallen.