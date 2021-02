Zeker 10 doden op Java door aardverschuiving

Een aardverschuiving als gevolg van hevige stortregens heeft op het Indonesische eiland Java aan zeker tien personen het leven gekost. Dat meldt de nationale rampenbestrijdingsdienst BNPB maandag aan persbureau AP. Negen mensen, onder wie vier kinderen, worden nog vermist. Tientallen militairen en vrijwilligers helpen zoeken naar slachtoffers.

Door zware regenval in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) vormde zich een modderstroom die van de heuvels naar beneden rolde en vervolgens het nabijgelegen dorp Selopuro in Oost-Java bereikte. Meer dan twintig mensen raakten bedolven onder de modder, zeker tien personen kwamen om het leven en veertien anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden ontdekt onder een modderlaag met een dikte van 6 meter. Reddingswerkers zoeken maandag naar mogelijke overlevenden.

Ook in het dorp Pasuruan, zo’n 134 kilometer zuidwaarts, zorgde de nachtelijke regenval de afgelopen 24 uur voor problemen. Rivieren traden buiten hun oevers, waarna een modderstroom in woonwijken terechtkwam en honderden personen noodgedwongen hun ondergelopen huis moesten ontvluchten. In veel Indonesische provincies zijn de afgelopen dagen ernstige overstromingen gemeld.

Bergachtige gebieden

Vorige maand kwamen veertig personen om het leven bij twee aardverschuivingen in West-Java. Stortregens veroorzaken jaarlijks meerdere aardverschuivingen en overstromingen in de uitgestrekte archipel, waar miljoenen mensen in bergachtige gebieden wonen. Door flinke neerslag kan de aarde gaan schuiven, met name als deze is geërodeerd door aanhoudende droogte. De bovenlaag wordt door de regen zwaarder en vormt een modderlaag die van hellingen naar beneden schuift.

Indonesië werd vorige maand tevens getroffen door een aardbeving. Deze had een kracht van 6,2 en leidde tot de dood van vele tientallen mensen. In Mamuju, de hoofdstad van West-Sulawesi, stortten onder meer een hotel, een ziekenhuis en een winkelcentrum in. Duizenden inwoners moesten noodgedwongen hun huis ontvluchten.